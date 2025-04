Imate povečano želodčno kislino? potem so nujne spremembe prehrane

Povečana želodčna kislina, s katero se srečuje več kot tretjina odraslih, je lahko posledica več različnih dejavnikov. Eden glavnih vzrokov je povečana proizvodnja hormona gastrina, ki spodbuja želodec k večji proizvodnji kisline. To stanje je lahko posledica različnih zdravstvenih težav, vključno z redkim zollinger-ellisonovim sindromom, pri katerem se v trebušni slinavki ali tankem črevesu tvorijo tumorji, imenovani gastrinomi, ki proizvajajo velike količine gastrina.

Drug pogost vzrok je povratna hipersekrecija kisline, ki se pojavi po prekinitvi jemanja H2 blokatorjev ali zaviralcev protonske črpalke (PPI – protonski inhibitorji). Ta zdravila zmanjšujejo proizvodnjo želodčne kisline, ob prenehanju jemanja pa se lahko nenadno poveča.

Zdravnik specialist bo predpisal primerno zdravljenje. FOTO: Mi-viri/Getty Images

H. pylori je običajno eden od ključnih vzrokov za pojav težav.

Če vam dela težave želodčna kislina, se boste najbrž morali odreči kavi. FOTO: Dragonimages/Getty Images

Več želodčne kisline je lahko tudi znak okužbe s Helicobacter pylori. Ta bakterija kolonizira želodec in povzroči razjede, pri nekaterih ljudeh pa tudi povečano proizvodnjo želodčne kisline. Če je te veliko, lahko zdravnik pomisli tudi na zamašitev želodčnega izhoda. Gre za stanje, ko je prehod iz želodca v tanko črevo blokiran, kar povzroči zadrževanje želodčne vsebine in posledično povečano proizvodnjo kisline.

Kronična odpoved ledvic pri nekaterih bolnikih vodi do povečane proizvodnje gastrina in s tem povečanje želodčne kisline. Prvi oziroma najpogostejši simptom prekomernega izločanja želodčne kisline je zgaga, ki se pojavi že 15 do 60 minut po obroku.

Slabost in napihnjenost

Med najpogostejše simptome povečane želodčne kisline spadajo bolečine v trebuhu, ki so lahko še posebno izrazite na prazen želodec, slabost, napihnjenost, zgaga, driska, zmanjšan apetit in nepojasnjeno hujšanje.

Če stanja ne zdravimo, se lahko razvijejo resni zaplet, kot so peptične razjede, gastroezofagealna refluksna bolezen (GERB), krvavitve v prebavilih. Zdravljenje je odvisno od vzroka in resnosti simptomov. Ena najpogostejših metod zdravljenja je uporaba zaviralcev protonske črpalke (PPI), ki zmanjšujejo proizvodnjo želodčne kisline. V primeru okužbe s Helicobacter pylori zdravnik predpiše antibiotike v kombinaciji s PPI, da se bakterija učinkovito izkorenini in zmanjša kislost. V hujših primerih, kot so zollinger-ellisonov sindrom ali prisotnost gastrinomov, je morda potreben kirurški poseg.

Poleg vsega naštetega so pomembne prehranske spremembe. Priporočljivo je uživanje manjših in pogostejših obrokov, zmanjšanje vnosa alkohola, kofeina in gaziranih pijač ter izogibanje hrani, ki poslabša zgago.