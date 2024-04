Igriva ženska je v moških očeh vitalna

Odnosi so zapleteni ne glede na značajske lastnosti partnerjev, zato je pomembno, da že takoj na začetku opazite, kaj lahko na odnos vpliva zelo pozitivno. Kateri so znaki, na katere morate biti pozorni?

Prisotnost

Nekdo, ki je prisoten v trenutku, je odgovorna oseba, ki bo odnos, tako kot vse ostalo, vzela popolnoma resno. Takšni ljudje veliko vlagajo v zadovoljstvo z delom in ljubeznijo, to pa pomeni, da so potrpežljivi in vlivajo zaupanje. Raziskave tudi kažejo, da se možnost nezvestobe povečuje, če so ljudje v odnosu odsotni.

Razigranost

Razigranost je lastnost, ki polepša vsako razmerje, vsi imamo notranjega otroka, ki ga je po mnenju strokovnjakov priporočljivo sproščeno razkriti v odnosu. Igrivi ljudje si želijo igrivega partnerja, moškim pri ženskah igrivost pomeni vitalnost, ženske pa v igrivih moških ne vidijo jeze in agresije.

Občutljivi veljajo za slabiče, a hkrati so sočutni. FOTO: Fizkes/Getty Images

Nemirnost

Ko je nekdo nezadovoljen sam s sabo in nemiren, ta občutek prenaša na okolico, še posebno na partnerja, kar ni dobra popotnica za naporne trenutke, ki pridejo v vsakem odnosu. Ko se je treba zanesti na partnerja, je njegov nemir ovira, saj se ne more osredotočiti zaradi stresa. Sčasoma to zelo slabo vpliva na odnos, tudi na spolnost, zato je dobro imeti ob sebi nekoga, ki se ima pod nadzorom.

Toplina

Odprta oseba običajno izžareva toplino in dostopnost, ima optimističen pogled na svet in se dobro razume s svojo okolico. Takšni ljudje so običajno pripravljeni na vsakršne izzive in jih težki trenutki v partnerstvu ne zlomijo, ampak znajo pogledati na celoto in poiskati rešitev.

Občutljivost

Če je nekdo občutljiv, ga imajo pogosto za slabiča, čeprav je v resnici le nerazumljen in je z njim včasih treba ravnati v rokavicah. A dobra plat tega je, da imate ob sebi sočutno osebo, ki vas bo globoko ljubila, med drugim med rjuhami.