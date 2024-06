ON

Igor Kogoj, slovenska triatlonska legenda: ironman je dostopen vsakomur

Igor Kogoj. Ustanovitelj Triatlonskega kluba 3K Šport Ljubljana je priljubljen trener, ki je nedvomno največ Slovenk in Slovencev spodbudil in jim pomagal, da so se spopadli tudi z eno nazahtevnejših športnih preizkušenj – ironman.