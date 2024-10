Humor je pomemben del odnosa

V razpravah o pomembnih sestavinah odnosa je humor vedno zelo visoko na lestvici, ženske ga cenijo še bolj. Zakaj in kako lahko pomaga v odnosu?

Prebija led

Raziskave kažejo, da ženske moškemu prej zaupajo telefonsko številko, če jih spravi v smeh, a ne z neko obrabljeno šalo. Ženske prepoznajo dober humor, ki kaže na toplino, ljubeznivost, inteligenco in še marsikaj, ne podcenjujte jih z oguljenimi puhlicami.

Gladi razlike

Ko se stvari v odnosu lotite s humorjem, imate veliko več možnosti, da vam bo uspelo, saj humor partnerja preprosto razoroži, zmanjšuje razlike in razdaljo med vama. Pride do trenutkov, ko je humor najboljše sredstvo, da se spopadete s tremo in poveste, kar vas že dolgo teži.

Pomirja

Če zna partner v pravem trenutku povedati ravno prav duhovito stvar, pa četudi ste sprti, obstaja zelo velika verjetnost, da mu bo uspelo popraviti vaše razpoloženje. Oseba, ki nas zna nasmejati v najbolj nemogočih trenutkih, nam je blizu, zaradi nje se počutimo dobro in lažje skupaj rešujemo težave.

Zbližuje

Smeh v družbi partnerja povezuje, saj se znata nasmejati tudi sama sebi, kar je zelo pomembno in deluje kot sprostitev napetosti. Humor med partnerjema ustvarja poseben prostor, v katerem lahko nekdo pove tudi slabo šalo, pa se bo drugi nasmejal, kar je znak sprejemanja in ljubezni.

Pomaga

Smeh zmanjšuje raven stresa, kar je znanstveno dokazano, zato pomaga v težkih trenutkih. Lepo je imeti nekoga, ki vas zna nasmejati vsak dan, in seveda, lepo je koga nasmejati. Ko končate naporen dan s smehom, je lahko polovica slabega pozabljena.

Širi srečo

Kjer se veliko smejejo, se imajo dokazano lepše in so srečnejši. Humor zbližuje, poleg tega pari, ki se smejejo skupaj, ostanejo skupaj. Zakaj ne bi poskusili?