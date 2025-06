Hujšanje je tek na dolge proge

V želji po izgubi odvečnih kilogramov se zatekamo k dietam. A kot poudarjajo strokovnjaki, gre pri hujšanju ali ohranjanju zdrave telesne teže za tek na dolge proge. Če ne spremenimo življenjskega sloga, lahko že čez nekaj tednov po koncu diete na tehtnici spet opazujemo porast številk.

Prvi korak do zdravega hujšanja je torej zavestna odločitev za zdrav način življenja. To pomeni, da pazimo, kaj jemo: uživamo več zelenjave in sadja ter manj sladkih in s slabimi maščobami obogatenih jedi. Imamo več manjših obrokov na dan, da se izognemo tako imenovani volčji lakoti. Ta nas pogosto popade zvečer. Hkrati je treba poskrbeti za izogibanje stresu, ki ga nekateri želijo omiliti z uživanjem hrane, največkrat sladke, kalorične, z veliko vsebnostjo enostavnih ogljikovih hidratov.

Najboljša je uravnotežena in zdrava prehrana. FOTO: Monticelllo/Getty Images

»To že z biološkega vidika ni nenavadno, saj ogljikovi hidrati spodbujajo tvorbo serotonina v možganih, ki je pomemben regulator razpoloženja in vpliva na boljše počutje. Enostavni ogljikovi hidrati, ki so skriti na primer v mnogo slaščicah, lahko zelo hitro (a tudi za zelo kratek čas) 'sprostijo' posameznika oziroma povzročijo, da se bolje počuti. To lahko povzroči prenajedanje, preveliko telesno težo, večanje obsega pasu ...« so že pred leti pojasnili avtorji delovnega zvezka za udeležence programa zdravega hujšanja v zdravstvenih domovih, ki ga je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Sledi za mnoge najtežji korak, in sicer v sebi najti motivacijo, ki nas žene v smer, da na dolgi rok živimo bolj zdravo. Dobro je na list papirja napisati, kaj bi pridobili z izgubo teže. Zagotovo ne bi imeli več težav s preozkimi oblačili, poleg tega bi se izognili jemanju zdravil (denimo za znižanje holesterola ali visokega pritiska), morda se ne bi več sramovali smukniti v kopalke. Zelo dobro je razmisliti o tem, kako se bomo, ko bo želja po nezdravi hrani še tako močna, temu lahko uprli.

Enostavni ogljikovi hidrati posameznika 'sprostijo'.

Akcijski in končni cilj

Zelo pomembno je, da si zastavimo cilj. In sicer, koliko kilogramov na teden bi bilo treba izgubiti, da bomo dosegli končni cilj. Svoj napredek spremljajmo enkrat na teden in si ga zapisujmo. Znano je, da če bi želeli vsak teden izgubiti od pol do enega kilograma telesne teže, bi morali vsak dan pokuriti med 500 do 750 kalorij več, kot jih zaužijemo. Za začetek bi bil denimo dober cilj izguba petih odstotkov teže; če ste težki 82 kilogramov, to pomeni štiri kilograme. Še ena dobra strategija uspešnega hujšanja je, da si zadamo akcijski in končni cilj: prvi pove, koliko rekreacije na dan bi potrebovali, da bi dosegli končni cilj, drugi pa, kot že ime pove, koliko kilogramov želimo izgubiti v določenem obdobju.

Redno se gibajte! FOTO: Getty Images

Seveda je najbolj pomembno, da zmanjšamo skupni vnos kalorij iz hrane in pijače, ob tem pa ne smemo imeti občutka, da se odpovedujete določeni hrani. V nasprotnem bo želja po njej le rasla. Eden od načinov, kako lahko zaužijemo manj kalorij, je uživanje več sadja, zelenjave in polnozrnatih žit: imajo malo kalorij in veliko vlaknin, slednje prispevajo k sitosti. Uporabljajmo zdrave maščobe, kot so olivno olje, rastlinska olja, avokado in oreščki, a se zavedajmo, da imajo tudi zdrave maščobe veliko kalorij. Omejimo uživanje hrane in pijače z dodanim sladkorjem, denimo sladice, želeji in gazirane pijače. Izbirajmo mlečne izdelke z nizko vsebnostjo maščob ali brez njih. Osredotočimo se na uživanje sveže hrane, saj ima ta več hranil kot predelana.