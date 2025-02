Hrana, ki poslabša glavobol: kadar vas boli glava, ne jejte tega

Glavoboli, blagi in prehodni ali močni in dolgotrajni, v vsakem primeru vplivajo na kakovost življenja.

Vzroki zanje so različni: od stresa, dehidracije do pomanjkanja spanja. Tudi prehrana igra pri nastanku in intenzivnosti bolečine pomembno vlogo.

Nekatera živila namreč vsebujejo snovi, ki zadeve poslabšajo, in se jim je zato priporočljivo izogibati.

Hrana, ki lahko poslabša glavobole

Predelana živila in umetni dodatki

Hrana, polna konzervansov, umetnih barvil in arom, lahko resno vpliva na zdravje in povzroči neprijetne glavobole.

Mononatrijev glutamat (MSG), ki ga pogosto najdemo v hitri hrani, instant juhah in prigrizkih, lahko sproži močne glavobole.

Alkoholne pijače

Alkohol ni vzrok le za mačka in njim povezanim glavobolom, temveč lahko že majhne količine sprožijo neprijetne bolečine.

Rdeče vino, pivo in žgane pijače vsebujejo žveplove spojine, ki lahko pri občutljivih ljudeh povzročijo neprijetne posledice.

Poleg tega alkohol dehidrira telo, kar še dodatno okrepi glavobol.

Kofein

Kofein ima dvojni učinek. V manjših količinah lahko pomaga pri lajšanju glavobolov, vendar prekomerno uživanje kave, energijskih pijač in črnega čaja ob odtegnitvi privede do glavobolov, saj se telo z njimi odzove na dejstvo, da ne dobi običajnega odmerka kofeina.

FOTO: Limpido/Gettyimages

Sladkor in umetna sladila

Nenadne spremembe ravni sladkorja v krvi lahko povzročijo glavobole, še posebej pri ljudeh s hitro presnovo. Velike količine predelanega sladkorja v sladkih pijačah, slaščicah in predelani hrani lahko povzročijo hiter dvig in nato padec sladkorja v krvi, kar pogosto sproži glavobole.

Umetna sladila, kot sta saharin ali aspartam v določenih primerih delujejo kot kemični sprožilci bolečine.

Predelano meso in nitrati

Veliko mesnih izdelkov, denimo klobase, salame, hrenovke in šunka, vsebuje nitrate in nitrite, ki se uporabljajo kot konzervansi.

Te snovi povzročijo širjenje krvnih žil in posledično glavobole.

Če vas ti pogosto pestijo, je bolje izbrati sveže meso ali domače mesne izdelke brez dodanih konzervansov.

FOTO: Kuvona/Gettyimages

Hrana z veliko soli

Prekomerno uživanje soli povzroča zastajanje tekočine v telesu, kar lahko zviša krvni tlak in povzroči glavobole.

Slani prigrizki, hitra hrana in predelana živila vsebujejo veliko natrija, ki lahko poslabša simptome glavobola.

Da bi zmanjšali tveganje, izbirajte sveže sestavine in sol nadomestite z naravnimi začimbami.

Starani siri in fermentirana živila

Čeprav so siri bogati z beljakovinami in kalcijem, lahko nekateri vsebujejo tiramin, spojino, ki nastane pri staranju hrane. Tiramin razširi krvne žile, kar je eden glavnih sprožilcev glavobolov.

Podobne lastnosti imajo fermentirana živila, kot so kislo zelje, kimchi in sojina omaka, zato jih je, če vas pogosto mučijo glavoboli, dobro uživati zmerno.

FOTO: Mavric Pivk/Delo

Kako si lahko pomagate?

Pri glavobolu je za lajšanje bolečine dobro upoštevati nekaj preprostih napotkov:

Pijte več vode.

Obroki naj vsebujejo dovolj beljakovin, zdravih maščob in sestavljenih ogljikovih hidratov.

Omejite predelano hrano, sladkor in umetne dodatke.

Bodite pozorni na hrano, ki sproža glavobole, in jo postopoma izločite iz prehrane.

Z nekaj spremembami v prehrani lahko zmanjšate pogostost in intenzivnost glavobolov ter izboljšate svoje počutje, piše City Magazine.