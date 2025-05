Hoja – vez gibanja, narave, harmonije

Telo se z leti spreminja, mišice potrebujejo več pozornosti, sklepi manj obremenitev, a želja po zdravem in polnem življenju ostaja, morda je še močnejša kot prej. Ena izmed najbolj učinkovitih, dostopnih in prijetnih oblik telesne aktivnosti, ki prinaša koristi tako telesu kot duši, je pohodništvo. Hoja po hribih in gozdovih ni le rekreacija, je življenjski slog, ki povezuje gibanje, naravo in notranjo harmonijo.

Strokovnjaki s področja športne medicine in gerontologije se strinjajo: redna hoja, zlasti po razgibanem terenu, je ena najboljših oblik vadbe za ljudi po 50. letu. Ne obremenjuje sklepov tako kot tek, a vseeno učinkovito krepi mišice, spodbuja srčno-žilni sistem, izboljšuje ravnotežje in krepi kostno gostoto. Pohodništvo je odlična oblika aktivnosti za ohranjanje mišične mase in preprečevanje osteoporoze, ki pogosto spremlja zrela leta.

Redna hoja zmanjšuje tveganje za srčni infarkt, visok krvni tlak, diabetes tipa 2 ter pomaga pri uravnavanju telesne teže. Poleg tega ugodno vpliva na spanje, prebavo in celo spomin. Če dodamo še naravno sončno svetlobo, ki spodbuja tvorbo vitamina D, ter svež zrak, ki izboljšuje prezračevanje pljuč, dobimo skorajda popolno recepturo za zdravo staranje.

Najboljša terapevtka

Pohodništvo ima tudi izjemne učinke na duševno zdravje. V času, ko se marsikdo sooča s stresom, izgorelostjo ali celo osamljenostjo, narava ponuja varen pristan. Hoja v naravi dokazano znižuje raven kortizola, hormona stresa, ter povečuje izločanje serotonina in endorfinov, hormonov dobrega počutja. Gozd, ptice, šumenje potoka in občutek mehke zemlje pod nogami delujejo kot naravna antistresna terapija.

Za ljudi po srečanju z abrahamom, ki so morda pravkar končali dolgoletno kariero ali prešli v obdobje z več prostega časa, je pohodništvo odličen način za ohranjanje duševne aktivnosti in socialnih stikov. Številne pohodniške skupine, društva in vodene ture omogočajo, da združimo prijetno s koristnim, spoznavanje novih ljudi, izmenjavo izkušenj in skupno raziskovanje lepot domovine.

Poti prilagajamo svojim zmožnostim. FOTO: Bartekszewczyk/Getty Images

Slovenija je z razgibano pokrajino idealna za pohodništvo vseh težavnostnih stopenj: od lahkih sprehodov po gozdnih učnih poteh do srednje zahtevnih vzponov na hribčke in planote, kot so Šmarna gora, Učka, Boč ali Nanos. Ljubitelji višjih ciljev lahko izbirajo med nešteto planinskimi turami v Kamniško-Savinjskih Alpah ali Julijcih, pri čemer sta priporočljivi dobra priprava in oprema.

Pomembno je, da si poti izbiramo glede na telesno pripravljenost in morebitne zdravstvene omejitve. Pri tem nam lahko pomagajo lokalna planinska društva, kjer pogosto organizirajo pohode posebej za starejše. Cilj ni hitrost, temveč uživanje na poti, dihanje z naravo in občutek, da zmoremo.

Oprema in priprava

Čeprav se morda zdi hoja nekaj samoumevnega, je pri pohodništvu po zahtevnejših terenih pomembna ustrezna oprema. Kakovostni pohodni čevlji z dobro oporo, pohodne palice za razbremenitev kolen, nahrbtnik z osnovno opremo (voda, prva pomoč, malica, rezervna oblačila) ter vremenu primerna oblačila so nujni za varno doživetje.

Priporočljivo je, da pred pohodom opravimo nekaj razteznih vaj in se ogrejemo, po njem pa si privoščimo sproščanje, morda z nežnim raztezanjem, tušem ali kopeljo z magnezijevo soljo, ki pomaga pri regeneraciji mišic. Telo po 50. letu potrebuje nekoliko več časa za obnovo, zato naj bodo pohodi redni, a ne prenaporni. Bolj kot intenzivnost šteje doslednost.

Za mnoge ljudi, ki so v zrelih letih odkrili čar pohodništva, to ni več zgolj rekreacija, temveč način življenja. Redni izleti v naravo postanejo ritual, ki nudi strukturo, smisel in notranji mir. Sprehod ob sončnem vzhodu, pogled z razgledne točke ali tišina planinskega gozda so neprecenljive izkušnje, ki bogatijo vsakdan.

Pohodništvo ni šport le za mladostnike ali izkušene alpiniste. Je ena najbolj celostnih aktivnosti za vsakogar, zlasti za ljudi v zrelih letih, ki želijo ohraniti zdravje, gibljivost in dobro počutje. V Sloveniji imamo privilegij, da nam je ta naravna telovadnica dobesedno pred vrati. Vse, kar potrebujemo, so udobni čevlji, nekaj dobre volje in odprto srce.

Pohod po bližnjem hribu je več kot le rekreacija, je povabilo k počasnosti, prisotnosti in dialogu s samim seboj. In morda je prav to tisto, kar v zrelih letih najbolj potrebujemo.

Za novince

Če ste novinec v pohodništvu, začnite z nezahtevnimi potmi in se pridružite lokalni pohodniški skupini, korak za korakom boste odkrili, da je vitalnost resnično skrita v naravi.

Čeprav se pohodništvo morda sprva zdi zahtevno, zlasti za tiste, ki se z njim še niso ukvarjali, naj vas to ne odvrne. Za začetek ne potrebujete vrhunske kondicije ali drage opreme, pomembna sta le volja in postopno uvajanje gibanja v vsakdan. Začnite v bližini svojega kraja, nekaj, kar lahko prehodite v eni uri ali dveh. Telo se hitro privadi, kondicija se povečuje, samozavest raste. Sčasoma boste z veseljem segli po nekoliko zahtevnejših turah, a brez hitenja. Poslušajte svoje telo in hodite v svojem ritmu. Narava ne tekmuje, sprejema vas takšne, kot ste.

Izberite si dan v tednu, ne glede na vreme. FOTO: Avtk/Getty Images

Ustvarite si navado: določite si en dan v tednu, ko greste v naravo, ne glede na vreme. Rednost in rutina sta pomembna za ohranjanje motivacije in telesne pripravljenosti. Tudi kratek pohod ali sprehod šteje.

Vzemite s seboj prijatelja (ali človekovega najboljšega prijatelja): družba poveča varnost in doživetju doda družabno noto. Če imate psa, bo to odlična priložnost, da se skupaj razgibata, obenem pa boste imeli dodaten razlog za gibanje na prostem.