Hitra rast bradavic je znak za alarm

Ko govorimo o bradavicah, imamo navadno v mislih tvorbe, ki se pojavljajo na koži, predvsem na dlaneh in stopalih, saj so bradavice na sluznici očem skrite. Čeprav estetsko moteče, pa so tako ene kot druge večinoma nedolžne.

Nastanejo zaradi različnih vrst humanega papiloma virusa (HPV). Pogostejše so pri otrocih in ljudeh s šibkim imunskim sistemom, značilne so tudi za nekatere poklice, ki delajo s surovim mesom, kot so denimo mesarji. S HPV se lahko okužimo z neposrednim stikom z okuženo osebo, pa tudi posredno, denimo v bazenih ali z izmenjavo brisač. Čeprav nekatere od več kot 100 vrst virusov HPV povzročajo raka, za tiste, ki so krivi za bradavice, to ne velja.

Pogosto se pojavijo pri otrocih. FOTO: Yury Nikalayeu/Getty Images

Poznamo jih več vrst. Navadne se pojavljajo na rokah, nogah, prstih, komolcih in kolenih ter so običajno okrogle oblike s hrapavo površino.

Navadne so običajno okrogle oblike s hrapavo površino.

Plantarne bradavice so bele s črnimi pikami na sredini. Tudi te se pojavljajo na dlaneh in podplatih, bolniku pa povzročajo bolečino. Ploske bradavice so rožnate ali rjavkaste. Pojavijo se na stegnih, rokah in obrazu. Periungualne bradavice se razvijejo okoli nohtov na rokah ali nogah in lahko povzročijo spremembe v obliki in rasti nenormalnih nohtov. Genitalne bradavice povzroča HPV, ki se prenaša s spolnim odnosom. So rjavkaste izbokline na genitalnem področju, ki se lahko množijo ali postanejo ena velika bradavica.

Črne in krvaveče

Kdaj nas mora skrbeti? Če bradavice hitro rastejo ali se širijo na druge predele, so lahko znak nevarnejših bolezni, denimo kožnega raka. Normalne bradavice rastejo počasi, zato se, če opazite hitro rast, čim prej oglasite pri dermatologu.

Pozorni bodite tudi na bradavice, ki spreminjajo barvo ali obliko. Če postajajo temnejše, rdeče ali celo črne, če postanejo asimetrične in krvavijo, je treba k zdravniku, ki vas bo poslal na biopsijo.

Odstranijo jih z laserjem. FOTO: Dimid_86/Getty Images

Bradavice, ki so boleče ali pogosto krvavijo, lahko kažejo na sekundarno okužbo ali resnejše zdravstveno stanje. Za preprečevanje nadaljnje okužbe se lahko predpiše zdravljenje z antibiotiki. Izogibajte se domačemu zdravljenju bolečih ali krvavečih bradavic, saj lahko to še poslabša stanje.

Ne delite brisač

Bradavice zdravimo na različne načine. V lekarni se dobijo številna sredstva brez recepta, denimo takšna s salicilno kislino, ki delujejo tako, da postopoma odstranjujejo plasti bradavice. Med priljubljenimi načini je terapija z zamrzovanjem, ki vključuje nanos tekočega dušika na bradavico in jo opravljajo zdravstveni delavci. Deluje tako, da povzroči nastanek mehurja pod bradavico in okoli nje, kar uniči tkivo. Odmrlo tkivo odpade v približno enem tednu. Odstranjujejo jih tudi z laserjem.

Med priljubljenimi načini je terapija z zamrzovanjem.

Da bi se izognili težavam z bradavicami, pa je najboljša preventiva. Če jih že imate, si redno umivajte roke in kožo, da preprečite širjenje HPV. Izogibajte se deljenju osebnih predmetov: ne delite brisač, čevljev ali drugih osebnih predmetov, ki lahko prenašajo virus. Cepljenje proti HPV lahko pomaga zaščititi pred okužbo z določenimi vrstami HPV, ki lahko povzročijo genitalne bradavice in raka. V poletnem času, ko smo v bazenih in kopališčih lahko izpostavljeni okužbi, poskrbimo za varnost z nošenjem natikačev v javnih tuših, garderobah in bazenih. Po kopanju se obvezno oprhajmo.