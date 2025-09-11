Hemeroidi: ogroža vas ta pogosta navada

Uporaba pametnega telefona med sedenjem na stranišču lahko poviša tveganje za hemoroide, kaže nova raziskava, ki je primerjala higienske navade uporabnikov in neuporabnikov telefonov na tem zasebnem mestu.

Anketo je izvedla skupina zdravnikov in znanstvenikov iz različnih ustanov, med njimi Harvardovega Medicinskega centra in klinike Cleveland.

Čas, preživet na stranišču, je bil bistveno daljši pri uporabnikih pametnih telefonov kot pri tistih, ki jih tam ne uporabljajo, je pokazala študija. Najpogostejše dejavnosti so bile branje novic in objav na družbenih omrežjih, kar naj bi bil tudi glavni razlog za daljše zadrževanje na straniščni školjki.

FOTO: Vladans/Gettyimages

Skoraj 40 odstotkov uporabnikov telefonov na njej preživi več kot pet minut, medtem ko se tam tako dolgo zadržuje le sedem odstotkov tistih, ki telefona ne uporabljajo.

»Uporaba pametnih telefonov nehote podaljša čas sedenja na školjki, kar povečuje pritisk na analno tkivo in lahko vodi v nastanek hemoroidov,« v članku, objavljenem v znanstveni reviji PLOS One, opozarja skupina strokovnjakov.

Dr. Trisha Pasricha z univerze Harvard svetuje: »Ko greste na stranišče, pameten telefon pustite zunaj.«

Dodaja, da je med tako imenovanim skrolanjem enostavno izgubiti občutek za čas, saj so aplikacije zasnovane tako, da čim dlje zadržijo pozornost uporabnika.

FOTO: Gettyimages

Poleg hemoroidov druge raziskave uporabo telefonov povezujejo z nespečnostjo, anksioznostjo, širjenjem nezaželene pošte, spletnimi prevarami in z izpostavljenostjo škodljivi programski opremi, kar dodatno prispeva k težavam zlasti z duševnim zdravjem.