Grenivke: te barve so najbolj zdrave (previdno, če jemljete ta zdravila)

Grenivke (Citrus x paradisi) so križanci med pomelom in sladko pomarančo (ki naj bi nastala, ko so križali pomelo in mandarino), zanimivo pa je, da so se grenivke, za razliko od večine citrusov, katerih domovina je Azija, prvič pojavile na povsem drugem koncu sveta, in sicer na Barbadosu.

Zgodovinarji predvidevajo, da so ti bledo rumeni sadeži z debelo lupino in belim sočnim mesom nastali kot posledica spontane naravne hibridizacije (ki je pri citrusih izredno pogosta), ko so različne vrste citrusov na Karibe, tedaj znane pod imenom Zahodnoindijsko otočje, prinesli evropski pomorščaki. Sredi 17. stoletja so križanci vzbudili zanimanje nizozemskega zdravnika Wouterja Schoudna, ki je novo vrsto citrusa poimenoval »grapefruit«, ker naj bi ga njihov okus spominjal na nezrelo grozdje (v angleščini grape).

Grenivke z grozdjem sicer nimajo veliko skupnega, razen tega, da na drevesu rastejo v grozdom podobnih skupkih, a ime se je prijelo in v angleščini so grenivke še danes znane kot »grapefruit« oziroma »grozdni sadež«.