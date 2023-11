Glivična okužba se lahko prenaša z nohta na noht

Glivična okužba zelo rada napade nohte nožnih prstov, predvsem palcev. Običajno se začnejo na koncu, kamor glivice prodrejo ob strani prostega nohtnega roba pod ploščo. Okužba, predvsem z dermatofitnimi glivicami, se nato širi po nohtu, proti korenini in v globino do nohtne posteljice. Glivice pri tem z encimi razgrajujejo strukturne elemente nohta in se tako hranijo ter rastejo.

Kot vemo, noht spremeni obliko in barvo oziroma začne rumeneti, izgubi sijaj, začne se luščiti in odstopati od posteljice, in kar je najhuje, okužba se lahko z enega nohta prenese na druge, zlasti če ne vzdržujemo ustrezne higiene. Glivične okužbe nohtov ali onihomikoza so pogosta in žal tudi trdovratna težava. Povzročajo jo tri vrste glivic, dermatofiti, ki so najpogostejši, plesni in kvasovke. Okužbe doletijo več kot osem odstotkov populacije v razvitem svetu in so najpogostejša bolezen nohtov pri odraslih, zanje pa so dovzetnejši starejši in moški.

Dokler okužba ni prehuda, lahko uporabimo kreme za lokalno uporabo. FOTO: Manuel-f-oGetty Images

Ob hujši okužbi nam lahko zdravnik predpiše sistemsko terapijo v obliki tablet.

Nosimo natikače

Nezdravljena onihomikoza je stalen vir okužbe, ki se lahko širi tudi na okoliška tkiva. Tveganje za to se še poveča v primeru poškodbe nohta ali obnohtne kožice, ki olajša vstop glivic v tkivo. Pri bolnikih z glivično okužbo je zvečana tudi verjetnost za pojav bakterijskih okužb, zato je takojšnja obravnava nujna.

To ne pomeni, da je treba takoj dirjati k zdravniku, v lekarni se lahko sami oskrbimo z lokalnimi sredstvi za odpravo glivic, a le, če je okužba zgolj površinska in ne zajema še celega nohta. Ob hujši okužbi nam lahko zdravnik predpiše sistemsko terapijo v obliki tablet, če tudi to ne zaleže, pa preostanejo še lasersko zdravljenje, fotodinamično zdravljenje, delna ali popolna kirurška odstranitev nohta ter kemična odstranitev.

Potnih nogavic se znebimo čim prej in poskrbimo za ustrezno nego stopal. FOTO: JunGetty Images

Okužbe je vsekakor smiselno preprečevati kakor pozneje odpravljati. Ob obiskih savn, bazenskih kompleksov in sanitarij po športnem udejstvovanju vedno nosimo natikače. Kožo na stopalih redno negujemo, po umivanju jo temeljito obrišemo in osušimo. Uporabljamo svojo brisačo in si ne delimo kozmetičnih pripomočkov z drugimi družinskimi člani.

Izogibamo se kajenju in uživanju sladkorja, saj pospešujeta razmnoževanje glivic, nohte strižemo na kratko, z zaobljenimi konicami, in pazimo, da ne poškodujemo kožice. Skrbimo za odpornost. Pri tem so pomembni tudi redno in pravilno krajšanje nohtov, pogosta menjava nogavic in umivanje, sploh če se pogosto potimo, izbira zračnih materialov in kakovostne ter udobne obutve.