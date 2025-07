Črevesni paraziti, med katere spadajo denimo gliste, so organizmi, ki živijo v črevesju gostitelja, tam se hranijo in razmnožujejo. Z njimi se lahko okužite tudi pri nas, in sicer prek premalo kuhane hrane, z uživanjem onesnažene vode, stikom z okuženo zemljo, peskom ali blatom ali zaradi slabe higiene. Nalezete se jih lahko tudi od ljudi, s katerimi ste v stiku. Simptomi okužbe s črevesnimi paraziti so bolečine v trebuhu, driska, slabost ali bruhanje, plini in napihnjenost, utrujenost, nepojasnjena izguba teže. Gostitelj ima lahko grižo, kar se kaže kot driska s krvjo in sluzjo. Tudi izpušča...