Glasbena terapija zmanjša celo občutek bolečine

Da ima glasba izjemen učinek ne le na naše počutje, temveč tudi na fizično zdravje, so vedela že stara ljudstva, ki so ritem in melodijo pogosto uporabljala kot del zdravilnih ritualov. To je danes klinično dokazano, glasbeno terapijo pa kot pomoč pri zdravljenju uporabljajo v mnogih bolnišnicah – tudi na Pediatrični kliniki UKC Ljubljani.

Bolnikom s parkinsonovo boleznijo je izboljšala motorične funkcije.

Sodobna glasbena terapija je velik razcvet doživela v Združenih državah Amerike, kjer so razvili različne prijeme za spopadanje z določenimi zdravstvenimi težavami. »Glasbene terapijske intervencije lahko obravnavajo različne zdravstvene in izobraževalne cilje: spodbujanje dobrega počutja, obvladovanje stresa, lajšanje bolečin, izražanje čustev, izboljšanje spomina, izboljšanje komunikacije, spodbujanje fizične rehabilitacije in drugo,« navaja Ameriška zveza za glasbeno terapijo.

Pozitivno vpliva na otroke z avtizmom. FOTO: Oleksandr Sadovenko/Getty Images

Poslušate in ustvarjate

V Ameriki so terapijo med drugim uporabili za lajšanje bolečin, proti anksioznosti in stresu ter v vseh primerih opazili, da so pacienti potrebovali manj zdravil. Celo anestetika so tisti, ki so pred operacijo poslušali glasbo, potrebovali manj. Izjemen učinek je glasbena terapija pokazala na pacientih z alzheimerjevo boleznijo. Ob zmanjšani sposobnosti jezikovne komunikacije so se z glasbo lahko izrazili. Bolnikom s parkinsonovo boleznijo je terapija izboljšala motorične funkcije. Otroci z avtizmom so z uporabo te metode izboljšali komunikacijske sposobnosti. Bolniki z astmo so imeli manj bolezenskih epizod.

Glasbena terapija uporablja različne zvoke, tudi dojenčkov jok, in ritem, ki je še posebno pomemben. Primerna je za ljudi vseh starosti, tudi za novorojenčke. Pozitivno deluje na mentalno, čustveno, fizično, družbeno in kognitivno ravnovesje.

Kot pomoč pri zdravljenju jo uporabljajo v mnogih bolnišnicah.

Izvaja se posamezno in v skupinah. Med terapijo glasbo poslušate in ustvarjate. Včasih vključuje petje in igranje na instrumente, tudi ples. Terapevt lahko tudi sam zaigra na instrument. Nekatere terapije so pasivne, tam pacient glasbo zgolj posluša. Med pozitivnimi učinki glasbene terapije so sprostitev, lažje raziskovanje svojih čustev, zmanjšanje stresa, ublažitev anksioznosti ali depresije, uravnavanje razpoloženja, boljša komunikacija, razvijanje socialnih veščin in večja samozavest.

V Sloveniji imamo Združenje glasbenih terapevtov Slovenije, v okviru katerega deluje 13 glasbenih terapevtov.

Glasbeno terapijo si lahko privoščite tudi sami doma. Naredite seznam 20 pesmi, ki vas pomirjajo. Poslušate lahko tudi naravne zvoke, kot so šumenje morja, šelestenje listja in podobno. Če imate doma kak instrument, si z njim lahko pomagate, kadar vas preplavijo negativna čustva. Ni treba, da znate igrati, pomembno je, da se izrazite z zvoki.