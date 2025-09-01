IZRAZITE SE Z ZVOKI

Glasbena terapija zmanjša celo občutek bolečine

Glasbena terapija je klinično dokazana metoda zdravljenja telesnih in duševnih težav.
Fotografija: Uporabljajo jo v zdravstvenih in negovalnih institucijah. FOTO: Kzenon/Getty Images
Odpri galerijo
Uporabljajo jo v zdravstvenih in negovalnih institucijah. FOTO: Kzenon/Getty Images

A. J.
01.09.2025 ob 09:40
A. J.
01.09.2025 ob 09:40

Poslušajte

Čas branja: 3:21 min.

Da ima glasba izjemen učinek ne le na naše počutje, temveč tudi na fizično zdravje, so vedela že stara ljudstva, ki so ritem in melodijo pogosto uporabljala kot del zdravilnih ritualov. To je danes klinično dokazano, glasbeno terapijo pa kot pomoč pri zdravljenju uporabljajo v mnogih bolnišnicah – tudi na Pediatrični kliniki UKC Ljubljani.

Bolnikom s parkinsonovo boleznijo je izboljšala motorične funkcije.

Sodobna glasbena terapija je velik razcvet doživela v Združenih državah Amerike, kjer so razvili različne prijeme za spopadanje z določenimi zdravstvenimi težavami. »Glasbene terapijske intervencije lahko obravnavajo različne zdravstvene in izobraževalne cilje: spodbujanje dobrega počutja, obvladovanje stresa, lajšanje bolečin, izražanje čustev, izboljšanje spomina, izboljšanje komunikacije, spodbujanje fizične rehabilitacije in drugo,« navaja Ameriška zveza za glasbeno terapijo.

Pozitivno vpliva na otroke z avtizmom. FOTO: Oleksandr Sadovenko/Getty Images
Pozitivno vpliva na otroke z avtizmom. FOTO: Oleksandr Sadovenko/Getty Images
V Ameriki so terapijo med drugim uporabili za lajšanje bolečin, proti anksioznosti in stresu ter v vseh primerih opazili, da so pacienti potrebovali manj zdravil. Celo anestetika so tisti, ki so pred operacijo poslušali glasbo, potrebovali manj. Izjemen učinek je glasbena terapija pokazala na pacientih z alzheimerjevo boleznijo. Ob zmanjšani sposobnosti jezikovne komunikacije so se z glasbo lahko izrazili. Bolnikom s parkinsonovo boleznijo je terapija izboljšala motorične funkcije. Otroci z avtizmom so z uporabo te metode izboljšali komunikacijske sposobnosti. Bolniki z astmo so imeli manj bolezenskih epizod.

Poslušate in ustvarjate

Glasbena terapija uporablja različne zvoke, tudi dojenčkov jok, in ritem, ki je še posebno pomemben. Primerna je za ljudi vseh starosti, tudi za novorojenčke. Pozitivno deluje na mentalno, čustveno, fizično, družbeno in kognitivno ravnovesje.

Kot pomoč pri zdravljenju jo uporabljajo v mnogih bolnišnicah.

Izvaja se posamezno in v skupinah. Med terapijo glasbo poslušate in ustvarjate. Včasih vključuje petje in igranje na instrumente, tudi ples. Terapevt lahko tudi sam zaigra na instrument. Nekatere terapije so pasivne, tam pacient glasbo zgolj posluša. Med pozitivnimi učinki glasbene terapije so sprostitev, lažje raziskovanje svojih čustev, zmanjšanje stresa, ublažitev anksioznosti ali depresije, uravnavanje razpoloženja, boljša komunikacija, razvijanje socialnih veščin in večja samozavest.

V Sloveniji imamo Združenje glasbenih terapevtov Slovenije, v okviru katerega deluje 13 glasbenih terapevtov.

Glasbeno terapijo si lahko privoščite tudi sami doma. Naredite seznam 20 pesmi, ki vas pomirjajo. Poslušate lahko tudi naravne zvoke, kot so šumenje morja, šelestenje listja in podobno. Če imate doma kak instrument, si z njim lahko pomagate, kadar vas preplavijo negativna čustva. Ni treba, da znate igrati, pomembno je, da se izrazite z zvoki.

Tudi zdravniki jo priznavajo kot pomožno terapijo. FOTO: Artfully79/Getty Images
Tudi zdravniki jo priznavajo kot pomožno terapijo. FOTO: Artfully79/Getty Images

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

glasbena terapija zvok glasba zdravje zdravljenje

Priporočamo

Absurd na sodišču! Brutalno pretepeni kmet Čemažar moral pojasniti sodnici: »Ribe ne živijo med krompirjem«
Srhljiv Jelinčičev posnetek: mirno je ležal na dvorišču, ko jo je ujela kamera (VIDEO)
Ob tem posnetku vam bo zaledenela kri: oglejte si trenutek, ko letalo obrne supercelična nevihta (VIDEO)
Pismo slovenske profesorice, ki odmeva, Slovenci pa: »Moj globok poklon«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Komentarji:

Priporočamo

Absurd na sodišču! Brutalno pretepeni kmet Čemažar moral pojasniti sodnici: »Ribe ne živijo med krompirjem«
Srhljiv Jelinčičev posnetek: mirno je ležal na dvorišču, ko jo je ujela kamera (VIDEO)
Ob tem posnetku vam bo zaledenela kri: oglejte si trenutek, ko letalo obrne supercelična nevihta (VIDEO)
Pismo slovenske profesorice, ki odmeva, Slovenci pa: »Moj globok poklon«

Izbrano za vas

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Predstavitvene informacije

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.