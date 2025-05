Gibanje je še kako pomembno tudi za možgane

Znanstveno je dokazano, da je redna vadba zelo pomembna za splošno zdravje, a pogosto zaradi natrpanega urnika prenekateri težko najde čas zanjo. A bi morali, nove raziskave razkrivajo še en močan razlog, zakaj bi morali gibanje redno vključevati v naš vsakdan, še več, postati bi morala prednostna naloga – pozitivno namreč vpliva na delovanje možganov.

Spodbuja delovanje srca in cirkulacijo, s tem pa poveča dotok krvi v možgane.

Gibanje koristi kognitivnim sposobnostim, vključno z zaznavanjem, sklepanjem, odločanjem, reševanjem problemov, spominom in izvršilnimi funkcijami, kot sta načrtovanje in organizacija. Ti učinki so bili potrjeni v vseh starostnih skupinah! Otroci in najstniki so imeli v primerjavi z odraslimi najbolj izrazito izboljšanje spomina in izvršilnih funkcij, ljudje z motnjo pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnosti so opazili največje izboljšanje organizacijskih in vodstvenih funkcij.

Zakaj je vadba tako koristna za zdravje možganov? Obstaja več razlogov. Spodbuja delovanje srca in cirkulacijo, s tem pa poveča dotok krvi v možgane. Poleg tega zmanjšuje tveganje za razvoj kroničnih bolezni, kot sta visok krvni tlak in diabetes, ki lahko dolgoročno poslabšata tudi zdravje možganov. Vadba spodbuja nastajanje novih nevronov v hipokampusu, delu možganov, ki je ključnega pomena za spomin in učenje. Vpliva tudi na duševno zdravje; med gibanjem se v telesu sproščajo nevrotransmiterji, kot sta dopamin in serotonin, ki igrajo ključno vlogo pri uravnavanju razpoloženja, motivacije in mentalnih sposobnosti.

Možgani bi izbrali gibanje. FOTO: Makhbubakhon Ismatova/Getty Images

Največji vpliv na zdravje možganov ima nizko in zmerno intenzivna telesna dejavnost, kažejo raziskave in še, da ima velik pozitiven učinek tudi vadba, ki se osredotoča na specifične gibalne vzorce, kakršna je denimo joga. Poleg slednje spadajo med najboljšo vadbo še hoja, tek (džoging), kolesarjenje, plavanje, taj či. Idealno je vadbo kombinirati, na primer jogo z vajami za moč in kardio vajami. Cilj je spodbuditi srce, saj to posredno spodbuja boljše delovanje možganov. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije odrasli za krepitev in ohranjanje zdravja potrebujejo vsaj 150 minut zmerne aerobne telesne dejavnosti na teden.