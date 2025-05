Gibanje je pomembno tudi za duševno zdravje

Ste se danes že rekreirali? Morebiti zjutraj malo potelovadili? Če še niste, poskrbite, da boste! Da je gibanje pomembno za zdravje, fizično in duševno, zdaj menda že vsi dobro vemo. Pomen gibanja in zadostne telesne aktivnosti odraslih ter otrok in mladostnikov poudarja tudi svetovni dan gibanja, ki ga zaznamujemo ravno danes.

Pomlad je prava priložnost za okrepitev telesne aktivnosti, tudi na prostem, kjer imajo otroci in mladostniki, pa seveda odrasli, tudi starejši, neomejene možnosti za različne vrste gibanja. Otroci in mladostniki se zaradi drugačnega načina preživljanja prostega časa gibajo manj kot nekoč.

Države Evropske unije zaznavajo porast prekomerne hranjenosti že pri najmlajših in manjšo gibalno učinkovitost otrok in mladih, pravijo strokovnjaki z NIJZ in še: »Zato se pri njih pogosteje pojavljajo obolenja, ki sicer niso značilna za mladostnike in so povezana s pomanjkanjem gibanja ter z neprimerno prehrano, kot sta sladkorna bolezen in osteoporoza.« Zaradi pomanjkanja gibanja in pretežno sedečega življenjskega sloga imajo današnji otroci in mladina tudi več težav z ustrezno telesno držo. Vse našteto velja tudi za odrasle!

Za gibanje izkoristimo vsako priložnost.

Redna telesna aktivnost vpliva na izboljšanje kognitivnih sposobnosti in izboljša duševno zdravje. Zato poskrbite, da boste čim bolj aktivni, šteje prav vsak gib. Saj veste: namesto z dvigalom se odpravite po stopnicah, po opravkih se zapeljite s kolesom, prav tako v službo, če ravno ni v drugem mestu. Če opravljate pretežno sedeče delo, omejite sedenje oziroma ga redno prekinjajte, vsako uro vstanite in se sprehodite po pisarni. Prej ko se boste začeli gibati in vadbo ponotranjili, bolje bo za zdravje, ohranjanje vitalnosti in kakovosti življenja. Povečujte moč, stabilnost, ravnotežje, koordinacijo, vsak dan se odpravite na sprehod, tecite, kolesarite, dvigajte uteži, če teh nimate, uporabite plastenke vode.

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije je za ohranjanje zdravja odraslih potrebnih vsaj 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden oziroma kombinacija obeh. Za ohranjanje zdravja potrebujemo petkrat na teden po vsaj 30 minut recimo hoje, plavanja ali počasnega kolesarjenja ali trikrat na teden po vsaj 25 minut na primer teka, iger z žogo ali hitrega kolesarjenja.