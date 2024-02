Ghee: Ne nasedajte obljubam o zdravju tega živila

Ko se je ghee pred leti pojavil na slovenskem tržišču, so njegovi proizvajalci in ljubitelji indijske prehrane obljubljali, da je to čudežna sestavina, ki ima veliko blagodejnih učinkov na človeško zdravje. A znanost je v tem času opravila že več študij in odstrla tančice z opevanega superživila. Ghee ni nič drugega kot prečiščeno maslo, v primerjavi s surovim maslom pa ima celo nekaj pomanjkljivosti.

Od kod izvira ghee

Ghee je vrsta prečiščenega masla, ki ga ni treba hraniti na hladnem in je odporno na visoke temperature. To lastnost so že pred tisočletji s pridom izkoristili ljudje na področju Indije in Pakistana, kjer je ghee še danes izredno priljubljeno živilo, in to ne samo v kulinarične namene, ampak tudi kot podpora zdravju – njegove vplive na človeka opeva indijska alternativna medicina ajurveda. Poimenovanje ghee prav tako izvira iz sanskrta, in pomeni »posut« oziroma »poškropljen«, medtem ko gheeju v ajurvedi pravijo tudi ghrita.

...

Kako nastane ghee

Ghee pridobivajo s segrevanjem masla, kar je skupno tudi drugim vrstam prečiščenega masla, vendar je ključna razlika pri pravem gheeju ta, da je bilo maslo obdelano pri nižji temperaturi (okrog 37 stopinj Celzija ali manj).

Med segrevanjem iz masla najprej izhlapi voda, prav tako pa se iz njega izločijo trde mlečne snovi, ki vsebujejo laktozo in kazein. Kar ostane, je čisto olje ali maščoba oziroma ghee in to na koncu precedijo, da odstranijo mlečne snovi, ki so pri segrevanju padle na dno.

Tako prečiščen ghee ima zelo dolgo obstojnost in ga lahko hranimo na sobni temperaturi, saj v njem ni več vode, v kateri bi se lahko razvijale bakterije. Prav tako ga lahko poleti nesemo s seboj na počitnice, saj ga vročina in odsotnost hladilnika ne bosta pokvarili. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.