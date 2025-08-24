Fizična aktivnost ima dve plati, nista obe dobri

Bolečine v križu so pogost pojav, ki prizadene ljudi različnih starosti, vzroki zanje pa so lahko različni.

Obraba hrbtenice, znana tudi kot artritis hrbtenice, je počasna degeneracija hrbteničnih sklepov, ki se pojavlja s staranjem. Ko se hrustanec med sklepi tanjša, se lahko vnamejo okoliška tkiva, kar povečuje trenje in povzroča bolečine. Ta obraba povzroča vnetje in trenje v sklepih, kar vodi do bolečin v spodnjem delu hrbta. To je naraven proces staranja, ki ga doživljamo vsi.

Tako premalo kot preveč vadbe je škodljivo.

Poškodbe hrbta zaradi travmatičnih dogodkov, kot so padci ali prometne nesreče, ali takšne, ki se razvijejo postopoma zaradi vsakodnevnih dejavnosti, lahko povzročijo bolečine v križu. Vsakodnevna opravila, kot sta dvigovanje otroka ali prenašanje perila po stopnicah, so enako tvegana kot športne aktivnosti. Nepravilno izvajanje teh nalog lahko povzroči poškodbe hrbta, kar vodi do bolečin.

Hernija diska je stanje, pri katerem se disk med vretenci izboči ali poškoduje. Izbočen disk pritiska na živce, kar povzroča bolečine v spodnjem delu hrbta in drugih delih telesa. Hernija diska se najpogosteje pojavi prav v spodnjem delu hrbta.

Vpliv življenjskega sloga

Življenjski slog pomembno vpliva na pojav, jakost in trajanje bolečin v spodnjem delu hrbta. K bolečinam v hrbtu lahko prispeva kajenje. Več študij je pokazalo, da kajenje povečuje vnetje v telesu in ovira proces celjenja. Na tak način lahko poslabša bolečine v hrbtu in oteži okrevanje.

Dvigovanje otrok na napačen način lahko pusti posledice. FOTO: Gradyreese/Getty Images

Pomagajmo si sami

Bolj verjetno je, da se bodo bolečine v križu pojavile pri ljudeh z visokim indeksom telesne mase (ITM). Hrbtenica prekomerno težkih ljudi je izpostavljena večjemu stresu, kar pospešuje obrabo in lahko vodi do kroničnih bolečin. Fizična aktivnost ima dvojni učinek na zdravje hrbta. Tako sedeči način življenja kot pretirana fizična aktivnost lahko povečata tveganje za bolečine. Sedeči življenjski slog oslabi mišice, ki podpirajo hrbtenico, kar lahko vodi do bolečin. Po drugi strani pa lahko pretirana ali nepravilna telesna aktivnost povzroči poškodbe in obrabo hrbtenice. Na bolečine v križu vplivajo tudi drugi vidiki življenjskega sloga, kot so stres, slaba drža in neustrezna ergonomija pri delu.

Pri bolečinah v križu lahko marsikaj naredimo sami. Prvi korak je beleženje simptomov, časov in dejavnosti, ki sprožijo bolečino ali jo poslabšajo. To lahko pomaga pri natančnejši diagnozi, ko obiščete zdravnika. Kadar vas boli križ, se izogibajte bolečim gibom in položajem. Boleče mesto hladite ali ogrevajte – preizkusite, kaj vam bolj pomaga.

Kdaj k zdravniku Če bolečine trajajo več kot štiri tedne, se poslabšujejo ali jih spremljajo drugi simptomi, kot so vročina, znatna izguba teže, izguba funkcije ali šibkost v okončinah, težave z mehurjem, je nujno poiskati zdravniško pomoč.

Uporaba protibolečinskih zdravil, ki zmanjšujejo vnetje, je lahko koristna, vendar je pomembno vedeti, da ta zdravila zdravijo le simptome, ne pa vzroka bolečine. Če domače metode ne prinesejo olajšanja, je čas za strokovno pomoč. Zdravniki na podlagi vzroka zdravijo bolečine v križu. Večina primerov se lahko uspešno zdravi s konservativnimi metodami, kot so fizioterapija, prilagoditvami življenjskega sloga in pravilno upravljanje bolečine, v redkih primerih pa je potrebna operacija.