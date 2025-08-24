Fizična aktivnost ima dve plati, nista obe dobri
Bolečine v križu so pogost pojav, ki prizadene ljudi različnih starosti, vzroki zanje pa so lahko različni.
Obraba hrbtenice, znana tudi kot artritis hrbtenice, je počasna degeneracija hrbteničnih sklepov, ki se pojavlja s staranjem. Ko se hrustanec med sklepi tanjša, se lahko vnamejo okoliška tkiva, kar povečuje trenje in povzroča bolečine. Ta obraba povzroča vnetje in trenje v sklepih, kar vodi do bolečin v spodnjem delu hrbta. To je naraven proces staranja, ki ga doživljamo vsi.
Tako premalo kot preveč vadbe je škodljivo.
Poškodbe hrbta zaradi travmatičnih dogodkov, kot so padci ali prometne nesreče, ali takšne, ki se razvijejo postopoma zaradi vsakodnevnih dejavnosti, lahko povzročijo bolečine v križu. Vsakodnevna opravila, kot sta dvigovanje otroka ali prenašanje perila po stopnicah, so enako tvegana kot športne aktivnosti. Nepravilno izvajanje teh nalog lahko povzroči poškodbe hrbta, kar vodi do bolečin.
Hernija diska je stanje, pri katerem se disk med vretenci izboči ali poškoduje. Izbočen disk pritiska na živce, kar povzroča bolečine v spodnjem delu hrbta in drugih delih telesa. Hernija diska se najpogosteje pojavi prav v spodnjem delu hrbta.
Vpliv življenjskega sloga
Življenjski slog pomembno vpliva na pojav, jakost in trajanje bolečin v spodnjem delu hrbta. K bolečinam v hrbtu lahko prispeva kajenje. Več študij je pokazalo, da kajenje povečuje vnetje v telesu in ovira proces celjenja. Na tak način lahko poslabša bolečine v hrbtu in oteži okrevanje.
Pomagajmo si sami
Pri bolečinah v križu lahko marsikaj naredimo sami. Prvi korak je beleženje simptomov, časov in dejavnosti, ki sprožijo bolečino ali jo poslabšajo. To lahko pomaga pri natančnejši diagnozi, ko obiščete zdravnika. Kadar vas boli križ, se izogibajte bolečim gibom in položajem. Boleče mesto hladite ali ogrevajte – preizkusite, kaj vam bolj pomaga.
Kdaj k zdravniku
Če bolečine trajajo več kot štiri tedne, se poslabšujejo ali jih spremljajo drugi simptomi, kot so vročina, znatna izguba teže, izguba funkcije ali šibkost v okončinah, težave z mehurjem, je nujno poiskati zdravniško pomoč.
Uporaba protibolečinskih zdravil, ki zmanjšujejo vnetje, je lahko koristna, vendar je pomembno vedeti, da ta zdravila zdravijo le simptome, ne pa vzroka bolečine. Če domače metode ne prinesejo olajšanja, je čas za strokovno pomoč. Zdravniki na podlagi vzroka zdravijo bolečine v križu. Večina primerov se lahko uspešno zdravi s konservativnimi metodami, kot so fizioterapija, prilagoditvami življenjskega sloga in pravilno upravljanje bolečine, v redkih primerih pa je potrebna operacija.
