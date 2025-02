Farmacevti opozarjajo: to so nevarna zdravila, ki jih morda jemljete vsak dan

Uporaba zdravil je za mnoge nujen del vsakdanjika, a nekatera lahko povzročijo resne stranske učinke. Farmacevti opozarjajo na tri posebej nevarna zdravila, ki jih uporablja na milijone ljudi po svetu.

Sredstva za redčenje krvi

Zdravila, kot je varfarin, preprečujejo nastanek krvnih strdkov in so predpisana osebam z večjim tveganjem za srčni infarkt ali možgansko kap. Vendar lahko nepravilna uporaba vodi do hudih krvavitev, vključno z notranjimi krvavitvami v možganih ali želodcu.

Med najpogostejšimi neželenimi učinki so podplutbe, krvavitve iz nosu in dlesni. Ljudem, ki jemljejo ta zdravila, svetujejo, da se izogibajo dejavnostim, kjer bi se lahko poškodovali, kot so kontaktni športi. Če pride do močne krvavitve, je nujno takojšnje zdravniško posredovanje.

Antidepresivi

Antidepresivi, zlasti selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina (SSRI), so lahko učinkoviti pri zdravljenju depresije, vendar pri nekaterih ljudeh povečajo tveganje za samomorilne misli.

To tveganje je še posebej izrazito pri mladih in v prvih tednih zdravljenja, ko se lahko poveča energija, preden se razpoloženje dejansko izboljša. Zato je pomembno, da osebe, ki jemljejo antidepresive, redno spremlja zdravnik in da ne prenehajo z zdravljenjem brez strokovnega nadzora.

Vsako zdravilo – tudi zeliščna in alternativna – lahko povzroči neželene učinke. FOTO: Masa44 Getty Images

Pršila za nos

Pršila za nos, ki vsebujejo dekongestive, pomagajo pri zamašenem nosu, vendar lahko dolgotrajna uporaba povzroči t. i. povratno zamašenost. To pomeni, da krvne žile v nosu postanejo odvisne od zdravila, kar ob prenehanju uporabe še poslabša težave.

V nekaterih redkih primerih lahko povzročijo resne zaplete, kot sta sindroma PRES in RCVS, ki lahko sprožita močne glavobole, težave z vidom in napade.

Kako varno uporabljati zdravila

Vsa zdravila imajo lahko neželene učinke, zato je pomembno, da jih jemljemo v predpisanih odmerkih in pod zdravniškim nadzorom. Nosečnice in posamezniki z določenimi boleznimi morajo biti pri izbiri zdravil še posebej previdni. Alternativa prej omenjenim pršilom so na primer fiziološke raztopine, ki pomagajo odmašiti nos brez tveganja zasvojenosti.

Med najpogostejšimi stranskimi učinki so omotica, slabost, glavoboli in prebavne težave. FOTO: Klebercordeiro Getty Images/istockphoto

Vsako zdravilo – tudi zeliščna in alternativna – lahko povzroči neželene učinke. Ti se lahko pojavijo takoj, po daljši uporabi ali zaradi interakcije z drugimi zdravili ali hrano.

Med najpogostejšimi stranskimi učinki so omotica, slabost, glavoboli in prebavne težave. V takšnih primerih je treba nemudoma obvestiti zdravnika. Če pa pride do težav z jetri, kožo ali celo smrtno nevarnih reakcij, pa se nemudoma odpravite na urgenco.

