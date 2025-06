Edino zdravilo zanj je bila voda, pokazali tudi oblive nog z mrzlo vodo (FOTO)

V osrčju Kamniško-Savinjskih Alp, v Termah Snovik, so na zadnjo majsko soboto uradno odprli novo sezono Kneippovih bosonogih in gozdnih doživetij, ki temeljijo na svetovno priznani filozofiji zdravega življenja. Letošnja sezona prinaša tudi nekaj novosti, kot je družinsko doživetje.

Pet stebrov

Sebastian Kneipp, ki je bil nemški duhovnik in vodni terapevt, se je rodil 17. maja 1821 v kraju Stephansried v Nemčiji, umrl pa 17. junija 1897 v Wörishofnu, prav tako v Nemčiji. Dal je ime zdravljenju z vodo in je utemeljitelj Kneippovega zdravljenja. Razvil je naravno obliko zdravilstva, ki vključuje zdrav življenjski slog, ustrezno prehrano in zdravljenje z blago delujočimi rastlinami in vodo. Zeliščne kopeli delujejo prek fizikalnih dražljajev tople in hladne vode in tudi z dodanimi rastlinskimi sestavinami. Hladne kopeli krčijo krvne žile v koži, tople jih širijo, kar vpliva na znižanje krvnega tlaka in povečanje srčnega utripa. Rastlinski dodatki za kopeli vsebujejo snovi, ki se vpijejo skozi kožo ali vstopijo v telo po dihalnih poteh ter blagodejno učinkujejo na telo.

3,2 kilometra je dolga bosonoga pot.

Kneippovega poslanstva so se že konec 19. stoletja zavedali v Kamniku, ko je Alojz Prašnikar odprl zdravilišče ali Kurhaus. Približno 130 let pozneje so se v sodobnih in ekoloških Termah Snovik odločili, da ponudbo obogatijo prav s knajpanjem in tako nadaljujejo dragoceno tradicijo. Kneipp je postavil sistem petih stebrov za ohranjanje zdravja telesa in duha: voda, zelišča, gibanje, prehrana in zdrav življenjski slog. Ker si je sam že v mladosti s kopanjem v hladni Donavi pozdravil tuberkulozo, se je odločil, da bo življenje posvetil zdravljenju ljudi na naraven način.

V neokrnjeni naravi

V Termah Snovik so se ob knajpanju odločili, da uredijo pot, ki jo namenjajo ne le ljubiteljem hoje brez obutve, temveč vsem, ki bi jim bosonoga pot lahko koristila. »Hoja z bosimi nogami se razlikuje od hoje s čevlji,« pravijo. »Najprej stopamo na prste, potem počasi na preostalo stopalo. Hoja z bosimi nogami je ena najučinkovitejših naravnih telesnih terapij. Bosonoga hoja predstavlja naravno refleksoterapijo, masaža deluje na akupresurne točke stopal, krepijo se majhne mišice stopala, pomaga pa tudi pri razvoju zdrave oblike stopal.«

Če bi ljudje vsaj polovico skrbi namenili temu, kako ostati zdrav in zdravo živeti, bi jim bila polovica bolezni prihranjena.

Bosonogo pot boste lahko spoznali v Termah Snovik, kjer vas bodo popeljali v neokrnjeno naravo Tuhinjske doline: »Na tej Kneippovi poti boste lahko doživeli povezovanje z naravo. Majhne mišice stopala se bodo krepile na mehkobi trave, lubja, zemlje, peska, tudi vodnih kamnov, v mimoidočem potoku boste štorkljasto postopali in spoznali Kneippove oblive. Skupaj boste odkrivali blagodejne učinke zelišč na lastnem zeliščnem vrtu, čaka pa vas tudi okusno presenečenje.« V Termah Snovik so si na strokovnem festivalu Dnevi slovenskega turizma 2018 s Kneippovo bosonogo potjo prislužili prvo mesto v kategoriji Naj tematska pot.

Odmik od stresa

V termah so na voljo tri različno dolge bosonoge poti. Že ob bazenu bomo naleteli na spiralno bosonogo pot. Pri apartmajskem naselju je kratka bosonoga pot, dolga bosonoga pot, ki meri 3,2 km, pa je opremljena z dvanajstimi vadbenimi elementi. Pot poteka po travniku, pesku, skozi gozd ter po drugih naravnih materialih. Na njej lahko v naravnem okolju izvajate tudi druge Kneippove terapije, kot sta štorkljasta hoja in kopel rok.

Kneippova bosonoga pot

Različne podlage

Telovadnica v naravi FOTOGRAFIJE: Arhiv Term Snovik

Bosih nog po različnih podlagah

Na poti lahko v naravnem okolju izvajate tudi druge Kneippove terapije, na primer štorkljasto hojo.

Sebastian Kneipp je bil nemški duhovnik in vodni terapevt.

Ob bosonogih poteh so v Termah Snovik poskrbeli še za gozdna doživetja, da boste našli notranji mir in se znebili stresa vsakdanjega življenja. »Preživite več časa na prostem zunaj, v naravi, v gozdovih, objemite drevesa, postopajte ob vodi, po potoku, zaslišite šumenje listov ter se prepustite naravnim zvokom ptičjega petja in šelestenja listov,« sporočajo iz Term Snovik. »Ostati zdrav in dolgo živeti je želja večine ljudi, zelo malo pa jih je pripravljeno za to tudi kaj narediti,« je dejal Sebastian Kneipp. »Če bi ljudje vsaj polovico skrbi namenili temu, kako ostati zdrav in zdravo živeti, bi jim bila polovica bolezni prihranjena.« Kneipp je prav vodi posvečal še posebno pozornost: »Če obstaja zdravilo zame, potem je to voda.«