Dr. Liljana Mervic, dr. med.: Zelo dobrodošlo pri prvih težavah z venami je ...

Pri štiridesetih letih ima mnogo žensk nekoliko izraženo vensko bolezen – tako se krčne žile imenujejo strokovno. Značilni začetni simptomi pogosto sovpadajo z nosečnostjo. Vzroki so najrazličnejši, med odkritimi in pomembnejšimi so podedovana nagnjenost k bolezni, hormonski vplivi in povečan tlak v venskem sistemu nog. Tudi način življenja ni zanemarljiv.