Dovolj spanja in smeha ter druge navade, ki nas pomladijo

Staranje je naravni proces, a nekatere navade nas lahko delajo starejše. Denimo način ličenja: ličila lahko poudarijo naravne poteze obraza in skrijejo nepopolnosti, pretirana uporaba pa ima lahko nasproten učinek in nas postara.

Poleg tega lahko izsuši kožo in zamaši pore ter s tem pospeši proces staranja. Ko smo ravno pri koži: dermatologi se strinjajo, da je zaščita pred soncem ključna za mladosten videz. UV-žarki pospešujejo staranje kože, zato naj vsakodnevno nanašanje sončne kreme postane rutina. Zgrbljena drža videzu ne dodaja le let, ampak lahko dolgoročno povzroči ukrivljeno hrbtenico. Modra svetloba, ki jo oddajajo zasloni naših pametnih naprav, lahko poškoduje kožo, ure, ki jih preživimo sklonjeni nad telefonom, pa povzročijo zguban vrat in utrujen videz.

Tisti, ki spijo dovolj, so videti mlajši.

Tudi hrana in pijača vplivata na videz in zdravje kože. Alkohol dehidrira kožo ter razgrajuje kolagen in elastin, kar vodi v prezgodnje staranje. Podobno preveč kofeina izsuši kožo, povzroči podočnjake in zgodnje gube. Tudi prekomerno uživanje sladkorja lahko (poleg povečanja tveganja za debelost in sladkorno bolezen) poškoduje kolagen in elastin, zaradi česar je koža brez življenja, suha in nagnjena h gubam. Še ena škodljiva razvada je kajenje, ki nas postara, saj razgrajuje kolagen, kar povzroča povešeno kožo in sivkasto polt.

Smejmo se

In katere navade nas ohranjajo mladostne? Radovednost, na primer. Poleg tega, da naredi življenje bolj zabavno in zanimivo, je učenje odličen način ohranjanja zdravja možganov in preprečevanja demence. Naslednja na vrsti je redna vadba. Preveč sedenja krajša življenje, z vadbo pa ohranjamo zdravo telesno težo in izboljšujemo cirkulacijo, kar odplakne toksine, koža je posledično bolj sijoča.

Z rednim gibanjem ohranjamo zdravo težo, zdravje in mladostnost. FOTO: Gradyreese/Getty Images

Nujna je redna in primerna nega: vsak večer kožo obraza očistimo z blagim čistilom, nato nanesemo tonik in vlažilno kremo, zjutraj še kremo za sončenje. Ne pozabimo na vodo: ta je nujna za mladosten in svež videz. Zadosten vnos tekočine pomaga ledvicam pri izločanju toksinov in omogoča koži, da zadrži vlago. Zaužiti je treba tudi dovolj antioksidantov, ti se borijo proti prostim radikalom, ki povzročajo poškodbe celic in prezgodnje staranje. Na krožniku naj bo čim več pisane zelenjave in sadja.

Poskrbimo za dovolj spanca: med spanjem se telo obnavlja, vključno s kožnimi celicami, zato so tisti, ki spijo dovolj, videti mlajši, saj so spočiti.

Če najdemo hobije, ki jim posvetimo čas, bomo bolj zadovoljni z življenjem, imeli bomo več energija, ki nas ohranja mlade. Tudi družabnost je pomembna, prinaša nam veselje, ki je pomembno za duševno zdravje in ohranjanje pozitivnosti, ohranja oster um. Ne pozabimo na smeh: ljudje, ki se smejijo, zabavajo in preizkušajo nove stvari, so vedno videti mlajši. Eden najboljših načinov, da ostanemo mladostni, je ohranjanje strasti do življenja. Čim pogosteje se zabavajmo in ne glede na vse ohranjajmo lahkoten odnos do življenja.