Doktorice razkrile, koliko seksa je »normalno« za par

Doktorica je podala svoje mnenje o tem, koliko seksa je »normalno« za par, in ni edina, ki se je že javno pogovarjala o tej temi. Število medicinskih strokovnjakov, ki so bili povprašani o tem, kaže, da je to tema, za katero veliko ljudi želi vedeti odgovor.

Skrbi, ali vajin odnos »dosega« druge pare, vas lahko popolnoma zmedejo. Zato je bila doktorica Rena Malik, ko je nastopila v podkastu Diary of a CEO, vprašana s strani voditelja Stevena Bartletta o »velikem mitu«, ki mu mnogi verjamejo, da imajo drugi pari »občutno več seksa«.

»Mislim, da je to deloma mit,« je rekla. »Ljudje želijo vedeti, kaj je normalno, koliko seksa bi morali imeti.« Torej, po mnenju doktorice, kako pogosto bi se moral par spogledovati med rjuhami? »Kar res rada poudarim, je, da ni pomembna količina seksa, temveč kakovost seksa,« je pojasnila.

»Če imate dober seks enkrat na mesec, je to morda dovolj za vas, namesto da bi imeli povprečen ali slab seks štirikrat na mesec ali celo desetkrat na mesec.« Doktorica je povedala, da, ko gre za »normalno« količino seksa, ni »idealnega števila«.

Pomembna je kakovost seksa. FOTO: Getty Images

Pojasnila je, da so jo njene raziskave pripeljale do zaključka, da ima povprečen par seks približno enkrat na teden, a je to »tako različno od posameznika do posameznika«, da poskušati določiti normalne številčne vrednosti ni koristno.

»Na koncu ni prav nobenega pravilnega števila, gre res za to, kar je prav za vas. In mislim, da je osredotočanje na neko »normo« seksa dejansko škodljivo, ker zdaj mislite: ‘Moram imeti seks toliko in tolikokrat.’«

Kvaliteta nad kvantiteto

Vendar pa je strokovnjakinja za seks Mariàn Martínez povedala za Women's Health, da je manj pogost dober seks boljši kot pogost slab seks. Dodala je, da dlje, ko ste s partnerjem in bolj, ko postajate starejši, manj seksa običajno imate, saj se hormoni, ki spodbujajo spolno željo, s časom zmanjšujejo, obstaja pa še veliko drugih dejavnikov, kot sta stres ali otroci, ki lahko ovirajo spolno aktivnost.

Poleg ideje, da ni »normalnega« števila seksa, je Soazig Clifton leta 2022 povedala za BBC, da se količina seksa, ki ga ljudje imajo po svetu, zmanjšuje. Predlagala je, da je razlog morda v tem, da manj ljudi živi s partnerjem, a tudi pogostost seksa med pari, ki živijo skupaj, je v zadnjih letih padla.

Idealnega števila ni. FOTO: Getty Images

Clifton je povedala, da je ena izmed pogostih opaženih trendov to, da ljudje menijo, da nimajo časa za seks, ker se jim zdi, da imajo »toliko drugih stvari v življenju«, da ga ne morejo vključiti v urnik ali so preveč utrujeni.

Dodala je, da je eden največjih vzrokov skrbi napačno prepričanje o tem, koliko seksa je normalno ali kaj bi morali pričakovati od svojih spolnih aktivnosti, saj napačne predstave v medijih in zabavni industriji spreminjajo dojemanje ljudi o tem, kaj bi morali početi, poroča ladbible.com.