KOLIČINA/KAKOVOST

Doktorice razkrile, koliko seksa je »normalno« za par

Ne gre toliko za količino kot za kakovost.
Fotografija: FOTO: Viacheslav Peretiatko/Getty Images
Odpri galerijo
FOTO: Viacheslav Peretiatko/Getty Images

A. G.
24.08.2025 ob 20:34
A. G.
24.08.2025 ob 20:34

Poslušajte

Čas branja: 3:17 min.

Doktorica je podala svoje mnenje o tem, koliko seksa je »normalno« za par, in ni edina, ki se je že javno pogovarjala o tej temi. Število medicinskih strokovnjakov, ki so bili povprašani o tem, kaže, da je to tema, za katero veliko ljudi želi vedeti odgovor.

Skrbi, ali vajin odnos »dosega« druge pare, vas lahko popolnoma zmedejo. Zato je bila doktorica Rena Malik, ko je nastopila v podkastu Diary of a CEO, vprašana s strani voditelja Stevena Bartletta o »velikem mitu«, ki mu mnogi verjamejo, da imajo drugi pari »občutno več seksa«.

»Mislim, da je to deloma mit,« je rekla. »Ljudje želijo vedeti, kaj je normalno, koliko seksa bi morali imeti.« Torej, po mnenju doktorice, kako pogosto bi se moral par spogledovati med rjuhami? »Kar res rada poudarim, je, da ni pomembna količina seksa, temveč kakovost seksa,« je pojasnila.

»Če imate dober seks enkrat na mesec, je to morda dovolj za vas, namesto da bi imeli povprečen ali slab seks štirikrat na mesec ali celo desetkrat na mesec.« Doktorica je povedala, da, ko gre za »normalno« količino seksa, ni »idealnega števila«.

Pomembna je kakovost seksa. FOTO: Getty Images
Pomembna je kakovost seksa. FOTO: Getty Images

Pojasnila je, da so jo njene raziskave pripeljale do zaključka, da ima povprečen par seks približno enkrat na teden, a je to »tako različno od posameznika do posameznika«, da poskušati določiti normalne številčne vrednosti ni koristno.

image_alt
V postelji z egoistom: sebičnih ljudi globina ne zanima, naše potrebe so jim zadnja skrb

image_alt
Vroče! Slavna pevka razvnela v čipkastem perilu in vrtoglavo visokih petah (FOTO)

»Na koncu ni prav nobenega pravilnega števila, gre res za to, kar je prav za vas. In mislim, da je osredotočanje na neko »normo« seksa dejansko škodljivo, ker zdaj mislite: ‘Moram imeti seks toliko in tolikokrat.’«

Kvaliteta nad kvantiteto

Vendar pa je strokovnjakinja za seks Mariàn Martínez povedala za Women's Health, da je manj pogost dober seks boljši kot pogost slab seks. Dodala je, da dlje, ko ste s partnerjem in bolj, ko postajate starejši, manj seksa običajno imate, saj se hormoni, ki spodbujajo spolno željo, s časom zmanjšujejo, obstaja pa še veliko drugih dejavnikov, kot sta stres ali otroci, ki lahko ovirajo spolno aktivnost.

Poleg ideje, da ni »normalnega« števila seksa, je Soazig Clifton leta 2022 povedala za BBC, da se količina seksa, ki ga ljudje imajo po svetu, zmanjšuje. Predlagala je, da je razlog morda v tem, da manj ljudi živi s partnerjem, a tudi pogostost seksa med pari, ki živijo skupaj, je v zadnjih letih padla.

Idealnega števila ni. FOTO: Getty Images
Idealnega števila ni. FOTO: Getty Images

Clifton je povedala, da je ena izmed pogostih opaženih trendov to, da ljudje menijo, da nimajo časa za seks, ker se jim zdi, da imajo »toliko drugih stvari v življenju«, da ga ne morejo vključiti v urnik ali so preveč utrujeni.

image_alt
Ta horoskopska znamenja se seksualno zelo ujemajo

Dodala je, da je eden največjih vzrokov skrbi napačno prepričanje o tem, koliko seksa je normalno ali kaj bi morali pričakovati od svojih spolnih aktivnosti, saj napačne predstave v medijih in zabavni industriji spreminjajo dojemanje ljudi o tem, kaj bi morali početi, poroča ladbible.com.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

seks dober seks spolnost spolno življenje spolno življenje para spolno življenje parov slab seks vpliv seksa na zdravje najboljši čas za seks jutranji seks intimno življenje najboljši seks spolna abstinenca orgazem kvalitetno spolno življenje

Priporočamo

Nove informacije o napadu na Slovence: na njih sta se spravila lastnik objekta in njegov sin
Zaradi navodil bralka v paniki pred zdravniškim pregledom, imamo odgovor klinike
Slovenska podjetnica izgorela in ostala brez las, zdaj riše kurc´e
Doktorice razkrile, koliko seksa je »normalno« za par

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Nove informacije o napadu na Slovence: na njih sta se spravila lastnik objekta in njegov sin
Zaradi navodil bralka v paniki pred zdravniškim pregledom, imamo odgovor klinike
Slovenska podjetnica izgorela in ostala brez las, zdaj riše kurc´e
Doktorice razkrile, koliko seksa je »normalno« za par

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.