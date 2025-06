Dober piknik se začne s pravo izbiro mesa za žar

Ali ste vedeli, da lahko tudi na pikniku jemo uravnoteženo? Pripraviti moramo dovolj zelenjave, beli kruh zamenjamo s polnozrnatim, namesto majoneze in kajmaka izberemo ajvar in gorčico ter ne nazadnje, priskrbimo si kakovostno meso za žar.

Z Antonom do raznovrstnega kakovostnega mesa

Če izberemo meso blagovne znamke Anton, ne moremo zgrešiti. Ponujajo namreč kakovostne izdelke iz svinjskega in govejega mesa ter sveže svinjsko in goveje meso slovenskega porekla, ki nosi tudi oznako Izbrana kakovost Slovenije. V njihovi liniji Sveže za žar najdemo pester nabor izdelkov, pripravljenih za takojšnjo peko na žaru. Različni čevapčiči, odščipanci, pleskavice, klobase, pečenice, file svinjske ribice … Izbira je res velika, tako da se zagotovo najde nekaj za vsak okus.

Če želite piknik popestriti in goste presenetiti z majhnimi burgerji, so odlična izbira Kamniški odščipanci s sirom ali mesnato slanino. FOTO: Meso Kamnik

Ljubitelji čevapčičev lahko posežejo po čevapčičih Anton, ki so pripravljeni iz prvovrstne svinjine in govedine – po najnovejši recepturi z izboljšanim okusom in brez glutena. Za tiste, ki jim je ljubša govedina, so tukaj goveji čevapčiči Anton iz govejega mesa Izbrana kakovost, izberete pa lahko tudi izjemno okusne Leskovačke čevapčiče Anton.

Če želite piknik popestriti in poleg klasičnih čevapčičev ponuditi nekaj več ali pa goste presenetiti z majhnimi burgerji, so odlična izbira Kamniški odščipanci s sirom ali mesnato slanino, za večje burgerje pa so prav tako odlična izbira pleskavice Anton.

Na žar se odlično podajo tudi klobase in pečenice. Poskusite lahko pečenice za žar Anton ter različne klobase za žar – pikant klobaso ali klobaso s sirom ali mozzarello.

Če želite prihraniti nekaj časa, se lahko odločite za meso, ki je že marinirano. Izbirate lahko med začinjenim svinjskim hrbtom ali vratom za žar, razočaral ne bo niti mariniran file svinjske ribice. Za pestrost jedilnika na pikniku in skok stran od standardnih jedi, ki jih navadno pripravljamo na žaru, pa lahko pripravite začinjeno carsko meso za žar Anton.

Za piko na i lahko na rešetko položite še T-bone steak – kralja vseh steakov, ki se mu ne bo mogel nihče upreti. Pri steaku je pomembno, da je meso zares kakovostno, saj le tako razvije pravi okus in sočnost. Za to bodo poskrbeli v mesnicah Anton, kjer vam bodo s strokovnim svetovanjem pomagali izbrati pravi kos.

Zakaj je Anton prava izbira?

Blagovna znamka Anton je znana po kakovostnih mesnih izdelkih in svežem svinjskem in govejem mesu slovenskega porekla. Manj znano pa je, da kakovost zagotavlja Skupina Farme Ihan, največje agroživilsko podjetje v Sloveniji, ki obvladuje celoten proces pridelave svinjskega mesa – od ustrezne selekcije in rojstva prašičev na lastnih farmah v Kočevju in Krškem do vzreje pri izbranih lokalnih rejcih ter na koncu zakola in predelave. Potrošnikom tako zagotavljajo kakovostno meso v Sloveniji rojenih in vzrejenih prašičev. Slovensko poreklo in kakovost govejega in svinjskega mesa Anton potrjujejo s pridobljenim znakom Izbrana kakovost Slovenija.

Varnost in neoporečnost svežega mesa in mesnih izdelkov Anton potrošnikom zagotavljajo z upoštevanjem visokih higienskih standardov, strogim nadzorom in doslednim spoštovanjem zakonodaje v živilskopredelovalni industriji.

Naročnik oglasne vsebine je Meso Kamnik, d. d.