PARODONTALNA BOLEZEN

Dlesni varujemo tudi s prehrano in uporabljamo zobno kremo s fluorom

Parodontalna bolezen povečuje tveganja za druga zdravstvena stanja, zato skrbno negujemo ustno votlino.
Fotografija: Jabolka vsebujejo veliko vitamina C, ki deluje proti vnetjem dlesni in pomaga preprečevati krvavitve. FOTO: Robertodavid/Getty Images
Jabolka vsebujejo veliko vitamina C, ki deluje proti vnetjem dlesni in pomaga preprečevati krvavitve. FOTO: Robertodavid/Getty Images

Vnetje obzobnih tkiv je najbolj razširjena kronična bolezen, ne vpliva pa le na ustno zdravje, ampak tudi splošno. Vse več raziskav namreč potrjuje, da je povezana z nekaterimi sistemskimi boleznimi in prinaša večje tveganje za hujše zdravstvene zaplete, zato jo je nujno preprečevati, polagajo na srce strokovnjaki.

Glavni povzročitelj vnetja dlesni so bakterije v oblogah, ki se nenehno nalagajo na zobe in začnejo povzročati težave, ko se prekomerno razmnožijo. Najmanj dvakrat na dan jih moramo odstraniti s temeljitim umivanjem, pri tem pa velja nameniti posebno pozornost najmanjšim kotičkom: mikroorganizmi se namreč najbolj razmnožujejo v težje dostopnih prostorih, torej med zobmi, v žlebičku med dlesnijo in zobom, pod mostički, okoli implantatov, ob fiksnih ortodontskih aparatih.

Med prvimi znaki so krvavitev, nabrekla dlesen in sprememba barve dlesni. FOTO: Marina Demeshko/Getty Images

Ne skoparimo s pripomočki za zobno higieno, saj ima vsak svoj namen! Zobna ščetka naj bo kakovostna z veliko finimi tankimi ščetinami, ki lahko natančno in brez poškodb dlesni dosežejo vsak kotiček. Z medzobno krtačko očistimo ploskve med zobmi, pomagamo si tudi z zobno nitko. Uporabljamo zobno kremo s fluorom.

Uporabljamo zobno kremo s fluorom.

Zob izpade

Parodontalno bolezen pomagamo preprečevati tudi z ustrezno prehrano. Jabolka vsebujejo veliko vitamina C, ki deluje proti vnetjem dlesni in pomaga preprečevati krvavitve. Paprika s karotinom ohranja zdravo sluznico v ustih. Zelje vsebuje vitamin K in kalij za čeljustne kosti, vitamin K pa zavira nastajanje kisline, bakterij in kariesa. Naravni jogurt ali kefir vsebuje kalcij za krepitev kosti, mlečnokislinske bakterije zmanjšujejo zobne obloge in preprečujejo nastanek vnetij. Trdi sir naredi rahlo mastno zaščito na zobeh, ki nevtralizira bakterije kariesa.

Brusnice vsebujejo polifenole, zaradi česar preprečujejo, da bi se na sklenini nabirale obloge. Morske ribe so dober vir vitamina D, ki pripomore k močnim zobem in čeljustnim kostem. Oreščki vsebujejo pomembne elemente, kot sta kalcij in fosfor, ki pripomoreta k zdravim zobem in dlesnim. Čebula deluje antibakterijsko in pomaga v boju proti kariesu in boleznim dlesni. Čaj poprove mete je primeren za grgranje pri vnetjih v ustni votlini in pri zobobolih. Izogibamo se sladkarijam, ogljikovim hidratom, kavi, črnemu čaju, alkoholu in kajenju.

Čaj poprove mete je primeren za grgranje pri vnetjih v ustni votlini in pri zobobolih. FOTO: Nemer-t/Getty Images

Ne pozabimo, vnetje vrhnjih slojev dlesni lahko napreduje v globlja obzobna tkiva. Med prvimi znaki so krvavitev, nabrekla dlesen in sprememba barve dlesni, s svetlo rožnate na rdečo. Nastanejo tako imenovani obzobni žepi, ki so prav tako gojišče bakterij. Z napredovanjem bolezni se obzobni žepi poglabljajo, ker propadajo vsa tkiva, ki zobu v čeljusti zagotavljajo stabilnost in opravljanje njegove vloge. Zobje se začnejo majati, na koncu pa lahko izpadejo.

Parodontalna bolezen lahko pomeni tudi tveganje za srčno-žilne bolezni, okužbe dihal, težave z ledvicami, sladkorno bolezen, prezgodnji porod ali druge zaplete med nosečnostjo.

Z napredovanjem bolezni se obzobni žepi poglabljajo.

