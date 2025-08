Dihate težko, kihate brez konca? Ni kriv prehlad, temveč postelja

Človek, če želi ali ne, mora vsak dan bivati z živalmi. Najmanjše živijo v prahu. Tega pa, kot je znano, najdemo povsod, na policah v dnevni sobi pa tudi v posteljnini. In ker v postelji preživimo večji del svojega življenja, je še kako pomembno, da posteljnino redno menjamo, odstranimo lovilce prahu, redno sesamo in pogosto zračimo stanovanje. V prahu se namreč poleg odmrlih kožnih celic, potu in sline nahajajo tudi pršice, ki so tako zelo majhne, da jih s prostim očesom ne moremo videti. A so lahko za človeka precej neprijetne, saj lahko njihovi izločki sprožijo številne alergijske reakcije....