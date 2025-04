Devet »skritih« zdravstvenih koristi velikonočnih jajčk

Obstaja kar nekaj razlogov, zakaj se ne bi smeli počutiti krivi, če si privoščimo čokolado ... A ne katerokoli.cZgodovina čokolade sega vse do 1500 let pred našim štetjem, njeno znanstveno ime pa pomeni »hrana bogov«.

Ključno pa je, da je čokolada sladka, kremasta in okusna v skoraj vsem. Vsako leto se proda okoli 85 milijonov čokoladnih jajčk med praznovanjem velike noči. Čeprav jo pogosto povezujemo z odvečnimi kalorijami in težavami z zobmi, čokolada le ni povsem nezdrava.

Kim Pearson, nutricionistka in ustanoviteljica klinike za hujšanje, je za Sun on Sunday Health razložila: »Ljudje so vedno presenečeni, ko jim povem, da ima čokolada tudi koristi za zdravje. Preveč nas zdravo prehrano povezuje z odrekanjem, a čokolada je redno del moje prehrane, ker vem, da mi lahko koristi. A pozor – ne gre za katerokoli čokolado,« poudarja Kim.

»Če želite kar največji učinek, izberite temno čokolado. Višji kot je delež kakava, manj je sladkorja in več je koristi za zdravje. Zato se izogibajte mlečni ali beli čokoladi – izberite takšno z vsaj 70 odstotkov kakava.«

Imate doma še kup velikonočnih jajčk? Tukaj je devet razlogov, zakaj se vam ni treba počutiti krivo, če jih pojeste:

1. Zdravo srce

Temna čokolada vsebuje antioksidante. FOTO: Gettyimages

Temna čokolada vsebuje antioksidante, ki zmanjšujejo oksidativni stres – enega od dejavnikov tveganja za srčne bolezni. Študija v ZDA je pokazala, da redno uživanje čokolade (več kot enkrat tedensko) zmanjša tveganje za koronarno bolezen za 8 odstotkov.

Prisotni flavanoli, kot je epikatehin, izboljšajo elastičnost žil in znižujejo krvni tlak. Do 13 odstotkov manjša verjetnost za srčno popuščanje, če pojeste do tri tablice mesečno.

2. Podpora možganom

Temna čokolada izboljša spomin in pozornost. FOTO: Millefloreimages Getty Images/istockphoto

Flavanoli v temni čokoladi izboljšajo prekrvavitev možganov, s tem pa spomin in pozornost. Študije kažejo tudi, da lahko zmanjšajo tveganje za Alzheimerjevo bolezen.

Raziskava v Belfastu je pokazala, da šest dodatnih obrokov flavonoidov na dan (npr. temna čokolada, čaj, vino, jagodičevje) zmanjša tveganje za demenco za 28 odstotkov.

3. Manjša verjetnost za diabetes

Študija Harvardove šole javnega zdravja je pokazala, da uživanje vsaj petih koščkov temne čokolade tedensko zmanjša tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 za 21 odstotkov.

4. Znižanje krvnega tlaka

Temna čokolada pomaga razširiti krvne žile in tako znižati pritisk. Nemška raziskava je pokazala, da je že en košček na dan skozi 18 tednov znižal krvni tlak pri ljudeh, starih 56 do 74 let.

5. Zdravje črevesja

Polifenoli v temni čokoladi delujejo kot prebiotiki. FOTO: Olyasolodenko Getty Images/istockphoto

Polifenoli v temni čokoladi delujejo kot prebiotiki – spodbujajo rast koristnih bakterij v črevesju. To izboljša črevesno mikrobioto, kar je povezano z nižjim tveganjem za številne bolezni, vključno z rakom.

6. Nižje tveganje za možgansko kap

Kanadska raziskava je pokazala, da imajo ljudje, ki pojedo en odmerek čokolade tedensko, 22 odstotkov nižje tveganje za možgansko kap.

Če pojedo 50 g na teden, pa je verjetnost smrti zaradi možganske kapi celo za 46 odstotkov nižja.

7. Mladosten videz kože

Flavanoli izboljšajo prekrvavitev kože, povečajo njeno gostoto in vlažnost. Temna čokolada vsebuje tudi vitamin D, pomemben za zdravo kožo in kosti.

Korejska študija je pokazala, da so imele ženske, ki so 24 tednov pile kakav, manj vidne gube in gladkejšo kožo.

8. Manj stresa

Temna čokolada izboljša razpoloženje. FOTO: Ciro De Luca Reuters

Mnogi posežemo po čokoladi, ko smo pod stresom – in to ni le placebo učinek. Temna čokolada zmanjša kortizol, hormon stresa, ter izboljša razpoloženje, spomin in delovanje imunskega sistema.

Najbolj učinkovita je čokolada z več kot 70 odstotki kakava.

9. Podpora imunskemu sistemu

Temna čokolada vsebuje antioksidante, cink in flavonoide, ki krepijo imunski odziv. Majhna študija je pokazala, da je uživanje 48 gramov temne čokolade osem dni povečalo število T-celic v krvi – ključnih za boj proti okužbam.

Torej – čeprav so velikonočne dobrote pogosto sladke skušnjave, ima temna čokolada povsem resne zdravstvene koristi. Seveda pa – kot pri vsem – zmernost ni odveč, poroča thesun.co.uk.