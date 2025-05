Deset naravnih napitkov za večjo vzdržljivost v postelji

Obstajajo napitki, ki so, ko gre za podaljšanje vzdržljivosti moških v postelji izjemno učinkoviti. Nekaj takšnih priporoča 24sata.hr.

Rožmarinov čaj

Preprost zeliščni napitek, pripravljen iz ene žličke suhega ali nekaj vejic svežega rožmarina, prelitih z dvema decilitroma vrele vode.

Počakajte deset minut, precedite in popijete. Rožmarin spodbuja krvni obtok, izboljšuje koncentracijo in povečuje energijo, kar pozitivno vpliva na spolno vzdržljivost.

FOTO: Marian Vejcik/Gettyimages

Bananin smuti

Banane so bogate s kalijem in vitamini B-kompleksa, ki povečujejo libido in pomagajo ohranjati spolno željo.

Vsebujejo tudi serotonin in triptofan, oba blažita stres ter magnezij, ki v organizmu povečuje raven testosterona in kakovost sperme.

Čaj iz korenine mace

Maca slovi kot naravni afrodiziak, ki lahko izboljša libido pri obeh spolih. Zmanjšuje utrujenost in pomaga pri erektilni disfunkciji.

Sok granatnega jabolka

Poln je antioksidantov in izboljšuje prekrvavitev ter zvišuje libido.

Raziskave kažejo, da ima podobne učinke kot viagra, in lahko zviša raven testosterona tako pri moških kot ženskah.

FOTO: GoncharukMaks/Shutterstock

Vroča temna čokolada

Temna čokolada je bogata s flavonoidi, ti izboljšujejo krvni pretok in povečujejo vzburjenost.

Feniletilamin v njej spodbuja izločanje hormonov sreče endorfinov, serotonina.

Zeleni čaj

Poln je antioksidantov in izboljšuje zdravje srca in ožilja ter prekrvavitev na področju genitalij.

Katehini v zelenem čaju spodbujajo sproščanje dušikovega oksida, ki vpliva na boljšo erekcijo.

FOTO: Shutterstock

Sok lubenice

Lubenica vsebuje citrulin. Ta se v telesu pretvori v arginin in nato v dušikov oksid, kar izboljša krvni pretok in omogoča lažje doseganje erekcije.

V njej prisoten antioksidant likopen izboljšuje zdravje prostate in spodbuja nastajanje testosterona.

Ingverjev čaj

Izboljšuje prekrvavitev in dviguje energijo. Redno pitje ingverjevega čaja povečuje spolno željo in izboljšuje spolne funkcije, hkrati zmanjšuje stres in tesnobo.

FOTO: Gettyimages

Sok rdeče pese

Rdeča pesa vsebuje veliko nitratov, ki se v telesu pretvorijo v dušikov oksid, ta je ključen za izboljšanje krvnega pretoka in ohranjanje erekcije.

Bor v pesi dodatno spodbuja tvorbo testosterona in estrogena, tako pozitivno vpliva na spolno moč.

FOTO: Kostman/Gettyimages

Sok iz jagod in limete

Osvežujoč napitek, ki izboljšuje krvni pretok in pozitivno vpliva na spolno zdravje. Jagode so bogate z vitaminom C, ta krepi krvne žile, medtem ko limeta razstruplja telo in krepi imunski sistem.

Za pripravo v sesekljalniku zmešajte pest svežih jagod z malo limetinega soka in popijte sveže, najbolje zjutraj ali pred aktivnostjo.