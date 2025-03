Delni sončev mrk v ovnu prinaša lahko večje spremembe

Sončev mrk vedno predstavlja rušenje starih okovov, na temelju katerih se gradi novo. Že pred mrkom je bilo veliko rušenja. Tam, kjer je v natalni karti, se začne rušenje. Včasih je to res naporno in nam vzame kakega človeka, službo, priložnost. Ko gledamo s človeškimi očmi, se zdijo mrki izjemno neprijetni. Toda Sončevi mrki in rušenje z njimi so vedno namenjeni tudi novi gradnji, novemu življenju.

Dovrši se 29. marca, čutimo ga že prej in potem. Tokratni delni mrk bo viden tudi pri nas. Le 11 odstotkov Sončevega premera bo zakritega, a okrog poldneva, tako zna biti zanimivo. Ker bo viden na območju Evrope, bo prinesel spremembe tudi nam. Spremembe niso nekaj, kar si želimo, lahko delujejo rušilno in destabilizirajoče, a nas hkrati usmerjajo v nov začetek. Na območju Slovenije bo mrk koten, prinaša lahko večje spremembe, vezane na vlado, obrambo, status države.

Mrk spodbuja, da spustimo vse, kar nam ne služi več. FOTO: M-gucci/Getty Images

Ker je prek karte mrka koten slovenski Kiron, so mogoče spremembe, vezane na alternativno zdravljenje, odpiranje določenih ran, vezanih na zunanjo politiko. Točka mrka je na zvezdi Algonib iz ozvezdja Pegaz, ki prinaša močno avtoriteto, ki s samovoljo vznemirja svet, pogosto tudi nepričakovane vremenske težave. Vidimo možnost agresije in napetosti, napade z neba. Nič kaj prijetna energija. Ascendent mrka je za naše kraje v trigonu s konjunkcijo Venere in Neptuna, tako kljub vsemu lahko prinaša možnost mirovnih pogodb ali pomemben korak k pomiritvi nasprotij. Predvidevam, da je mrk že začel delati svoje in Evropejce kliče k močnejši obrambi in večji samostojnosti.

Na osebni ravni

Na osebni ravni deluje drugače za vsakega od nas, odvisno od tega, kaj v naši karti spodbudi. Najmočneje se bo dotaknil ljudi s poudarjenim kardinalnim elementom. Ovnom bo nosil bistvene osebne spremembe, rakom spremembe na poslovnem področju, tehtnicam uvide in spremembe, vezane na odnose, kozorogom izgube ali spremembe, vezane na dom in družino. Dovoliti, da se nas življenje dotakne, nas odpelje drugam, v nove vode, na druga področja, je pomembno. Lahko celo stopimo korak naprej in se odločimo sami delati prostor v življenju. Najlažje tako, da počistimo omare, kleti, podstrešja, damo kaj v smeti ali najdemo drugega lastnika za vse, česar ne potrebujemo. Ko to počnemo, si ponavljamo mantro: »Spuščam vse, česar ne potrebujem več, pripravljam prostor za tisto, kar me bo dvignilo na ravni zavedanja v drugo realnost.«

Tako ne le čistimo stanovanje, ampak tudi sebe vsega, kar mora iti, da bi se lahko rodili s prehodom planetov v ovna na nov, svež način. Tudi sam mrk v ovnu nam s svojim ognjem sporoča, da je treba zakuriti, prečistiti, sčistiti vse, kar nam ne služi več, da se lahko vržemo v novo življenje. To je zadnji mrk za nekaj časa v ovnu, znamenju začetkov, tako ga moramo pridno izkoristiti in se poriniti naprej, v novo.