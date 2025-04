Debelost je kronična presnovna bolezen, za katero je značilno prekomerno kopičenje telesne maščobe, ki lahko resno ogrozi zdravje posameznika. Povezana je s povečanim tveganjem za številne bolezni, med drugim za sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja, povišan krvni tlak, bolezni sklepov in določene vrste raka. »Pomembno je razumeti, da debelost ni zgolj estetska težava, temveč zapletena bolezen, ki je pogosto povezana tudi s psihološkimi in socialnimi dejavniki,« pojasnjuje dr. Boštjan Martinc, mag. farm., spec. »Zato je pristop celosten in zahteva podporo tako zdravstvenih strokovn...