Daniel Popović: Vedel je, da mora ukrepati

Čim bolj sproščen in brezskrben nasmeh si boste zagotovili tako, da boste sprejeli še eno zelo pomembno novoletno odločitev: popravili si boste zobe in to opravilo zaupali izjemnim strokovnjakom pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša s hrvaške klinike Ortoimplant Dental Spa. To sta že pred časom storila tudi Daniel Popović in Boris Kopitar.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant Dental Spa