Zakaj je dan, ko ne počnemo nič, pomemben?

Počitek pogosto dojemamo kot nekaj negativnega, tudi zato, ker lahko spodbudi sedeči način življenja, ta pa lahko vodi v številne zdravstvene težave, vključno z debelostjo. A če si za počitek, sprostitev vzamemo le en dan v tednu, bo to koristilo našemu zdravju. Ta leni dan, torej dan počitka in sprostitve, bo pomagal ublažiti stres in nas naredil bolj zadovoljne.

Vsakodnevno hitenje je tako vseprisotno, da si nekateri naredijo urnik celo za konce tedna, to pa pomeni, da se pred začetkom novega delovnega tedna ne spočijejo.

V splošnem naj bi imeli enega na teden, vikendi so kot nalašč za to.

Kaj je dan počitka? Preprosto pomeni prosti čas in čas zase. To je dan, ko naredimo malo ali nič. To je dan, ko se sprostimo od vsakodnevnih obveznosti in odgovornosti in uživamo v dejavnostih, ki pomirjajo dušo in duha, svetujejo strokovnjaki. Dan, ko ne počnemo nič, je opomnik, da moramo upočasniti in ceniti trenutek, ki nam zagotavlja predah – prav ta nas napolni z energijo in obnovi naše ravnovesje, kar nam omogoča, da se z novo močjo in jasnostjo lažje soočimo s hitrim svetom.

Znake moramo pravočasno prepoznati. FOTO: Grinvalds/Getty Images

Kakšne so zdravstvene koristi dneva za sprostitev? Raziskava, objavljena leta 2022 v publikaciji International Journal of Environmental Research and Public Health, je pokazala, da nenehno delo brez počitka vodi v izgorelost, zato je pomembno, da si občasno vzamemo prosti dan in se sprostimo. Sprejemanje dneva zase je navada, ki prinaša številne koristi za zdravje in temelji na konceptu, da sta pomembna tudi počitek in okrevanje.

Poglejmo nekaj zdravstvenih prednosti. Dan za sprostitev lahko izboljša naše razpoloženje, saj zagotovi predah od nenehne stimulacije ter niža raven stresa in anksioznosti, spodbudi pozitivno naravnanost, vse to pa prispeva k boljšemu duševnemu zdravju. Če naredimo korak nazaj in cenimo dneve, ko ne počnemo nič, se lahko naš um ponastavi. To izboljšuje našo sposobnost sprejemanja premišljenih odločitev.

Boljše spanje, boljši spomin

Dan zase lahko okrepi našo hvaležnost za majhne stvari v življenju. Praksa hvaležnosti je povezana z različnimi koristmi za zdravje, vključno z boljšim duševnim zdravjem in večjim zadovoljstvom, saj preusmerja osredotočenost s tega, kar nam manjka, na to, kar imamo. Spodbudi lahko ustvarjalnost, saj smo osvobojeni omejitev rutinskih opravil, tako podzavesti omogočamo ustvarjanje novih konceptov in rešitev.

Da je kakovosten spanec nujen za normalno funkcioniranje naslednji dan, dobro vemo. A vsakodnevno hitenje, stres, prekomerna stimulacija mu škodijo: ne le da težko zaspimo, ponoči se prebujamo in smo naslednji dan utrujeni. Aktivnosti, ki nas sproščajo, vključno s t. i. lenim dnevom, nam lahko pomagajo izboljšati spanje, posledično bosta boljša počutje in zdravje. Boljše bodo tudi kognitivne funkcije: spomin, koncentracija, sposobnost reševanja problemov. Dan počitka omogoča možganom, da utrdijo spomine in integrirajo informacije. Pomaga nam tudi bolje upravljati čustva, saj lažje razmislimo o občutkih in k situacijam pristopimo mirnejši.

Kako pogosto si moramo vzeti dan sprostitve, je odvisno od okoliščin, ravni stresa, osebne odgovornosti ter telesnih in duševnih potreb. FOTO: Nastco/Getty Images

In kako pogosto bi morali imeti dan počitka? Odvisno od okoliščin, ravni stresa, osebne odgovornosti ter telesnih in duševnih potreb. V splošnem naj bi imeli enega na teden, vikendi so kot nalašč za to in nam lahko zagotovijo zdravo ravnovesje, pravijo strokovnjaki, ponastavitev, ki daje telesu in umu potrebni počitek. Pomembno je poslušati svoje telo in duha, pravočasno prepoznati znake utrujenosti, napetost, razdražljivost, ki nam dajo vedeti, da je čas za upočasnitev, za dan sprostitve. Počitek pač ni razkošje, ampak del zdravega življenja.