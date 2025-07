Da ne zbolite zaradi klime

Pred poletno vročino še kako prija pobeg v klimatizirane prostore. A bodite previdni, še zlasti če je klimatska naprava v vaši neposredni bližini, ali pa je zaradi njene uporabe razlika med temperaturo na prostem in temperaturo v prostoru prevelika. Da ne bi bilo slabega počutja, glavobola in drugih zdravstvenih težav, zagotovite redno in pravilno čiščenje, vzdrževanje ter servisiranje naprav.

»Ob nerednem vzdrževanju se v klimatski napravi namnožijo mikrobi, ki se ob njenem delovanju sproščajo v zrak. Vdihovanje mikrobov ali njihovih delcev lahko povzroči okužbe in vnetja pri človeku,« pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). In še, kako pomembno je zavedanje, da z uporabo omenjenih naprav ne moremo nadomestiti rednega zračenja bivalnih prostorov.

Pravilo naj bo, da prostorov ne hladimo na nižjo temperaturo, kot jih pozimi ogrevamo.

Naslednji pomemben korak je nastavitev temperature zraka, ki jo želite imeti v prostoru. Katera je tista idealna, je težko natančno reči, saj je ta odvisna od vsakega posameznika. Nekateri klimatsko napravo priklopijo le za kratek čas, drugi jo imajo prižgano ves čas bivanja v prostoru.

»Kot cono toplotnega udobja opisujemo stanje, ko ne čutimo ne hladu ne vročine in ko ne zaznamo gibanja zraka ali njegove pretirane oziroma pomanjkljive vlažnosti,« pojasnijo na NIJZ in dodajajo, da naj bi po pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb v prostorih, kjer so sedeče osebe, zagotavljali temperaturo med 22 in 26 stopinj Celzija, od 30- do 60-odstotno relativno vlažnost in srednjo hitrost zraka v času hlajenja 0,15 metra na sekundo.

Zagotovite redno in pravilno čiščenje, vzdrževanje ter servisiranje klimatske naprave.

»V poletnih mesecih, ko zunanje temperature presegajo 30° Celzija, je treba temperaturo v prostoru, če ga ohlajamo s klimatsko napravo, ustrezno prilagoditi. Razlika med temperaturo v klimatiziranem prostoru in zunanjo temperaturo naj bo nastavljena glede na toplotno ugodje in zdravstveno stanje posameznika,« svetujejo na NIJZ. Pri čemer pa je treba biti zelo pozoren tudi na to, da se izogibamo neposrednemu pihanju ohlajenega zraka iz klimatske naprave. »Preprosto pravilo naj bo, da prostorov ne hladimo na nižjo temperaturo, kot jih pozimi ogrevamo.«

Šok ob izstopu iz vozila »Stres za telo predstavlja tudi izpostavljenost hitrim temperaturnim razlikam. Temu se težko izognemo pri vstopanju in izstopanju iz klimatiziranih stavb, pri uporabi osebnih avtomobilov pa je priporočljivo zmanjšati hlajenje 5–10 minut pred prihodom na cilj, s čimer se postopoma prilagajamo na zunanje temperature. Prav tako je pomembno, da zelo razgret avto predhodno prezračimo in nekoliko ohladimo ter šele nato vanj sedemo in vključimo klimatsko napravo,« svetujejo na NIJZ.

Zaradi pretirane in nepravilne uporabe klimatske naprave vas najprej lahko doletijo blagi simptomi, kot so kihanje, kašljanje in vneto grlo. Največkrat gre za posledico las ali prahu v zraku in ne za okužbo z virusi in bakterijami. Kaj hitro se lahko ti blagi simptomi spremenijo v klasična prehladna obolenja, ki jih spremljajo vročina, izcedek iz nosu in glavobol. Ob prenizki temperaturi zraka imate lahko v skrajnem primeru tudi blago hipotermijo oziroma podhladitev. Posledica so izčrpanost, zaspanost, tresenje in duševna zmedenost. Ko se hipotermija poslabša, se dihanje in srčni utrip upočasnita, lahko pa začnete izgubljati zavest.

Razgret avto najprej prezračimo in šele nato vključimo klimatsko napravo. FOTO: Krishna Tedjo/getty images