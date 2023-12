Da bo koža gladka in napeta: samo kozmetika ni dovolj

Le katera ženska (in marsikateri moški) ne bi imela rada lepe, zdrave, sijoče kože? Da bi to dosegli, se oborožimo s kremami in najrazličnejšimi sredstvi. A to ni dovolj, da bi bil naš največji organ zares lep, moramo poskrbeti tudi s prehrano. Nekatera živila namreč niso dobra za kožo, in če jih z jedilnika izločimo ali pa njihovo uživanje vsaj precej omejimo, nam bo koža (pa tudi ves organizem) hvaležna.

Na prvem mestu je vsekakor sladkor. Vsi imamo radi sladko, vsi kdaj pa kdaj začutimo potrebo, da bi pojedli kaj sladkega, na primer čokolado, tortico, bombon. A to ni najboljše za kožo: sladkor bo oslabil naš imunski sistem in pospešil staranje. Uničil bo dve glavni sestavini, ki sta pomembni za zdravo, sijočo, gladko, napeto kožo, in sicer kolagen in elastin. Naslednjič raje kot po sladkariji posezite po svežem sadju, lahko tudi po suhem, a pri tem velja zmernost.



Omejite vnos sladkorja, saj uničuje kolagen, ki je nujen za lepo kožo.

V mangu je veliko vitamina A, borovnice vsebujejo antioksidante, ki kožo varujejo pred prezgodnjim staranjem.

Strokovnjaki odsvetujejo uživanje belega kruha, pekovskih izdelkov, rogljičkov, testenin. Živila, ki vsebujejo visok glikemični indeks, naj bi bila povezana z nastankom mozoljev. Da bi se jim izognili, raje izbirajte polnozrnata živila. Obenem vam bo hvaležna prebava, pa še dlje boste siti, zaradi česar ne boste posegali po nezdravih izdelkih in boste bolje in lažje vzdrževali težo. Več muh na en mah! Izogibati se velja predelani hrani, saj vsebuje veliko dodatkov, ki lahko škodijo našemu organizmu, s tem pa seveda koži. Če je le mogoče, izberite osnovna živila, iz katerih si boste pripravili malico, kosilo, večerjo. Čim manjkrat bi morali jesti ocvrto hrano; raje jejte mastno ribo, na primer lososa ali skušo, saj vsebuje obilo esencialnih maščobnih kislin, ki blažijo izgubo vlage v koži. ​Imate radi kavo? Kofein nas res drži budne in pozorne, toda kava je diuretik, torej izloča vodo iz telesa. Rezultat? Suha koža, ki zateguje, kofein zaradi kortizola, hormona stresa, pospešuje staranje. Da bi se temu ognili, popijte do dve skodelici kave na dan, obenem pa popijte veliko vode, vsaj kozarec na skodelico kave. In niti čez dan ne pozabite na zadosten vnos tekočine.Vitamin E je ena od sestavin kozmetičnih izdelkov, v telo ga lahko vnesemo s hrano. Zmešajmo pest borovnic, pol manga in pol avokada in organizem boste lepo preskrbeli z njim. Rumeno in oranžno sadje in zelenjava, na primer korenček, sladki krompir, mango, vsebujejo karotenoide, antioksidante, ki hranijo sloje pod povrhnjico. Selen daje mladostno elastičnost, najdemo ga v brazilskih oreških, B-vitamin pa pomaga pri obnovi kože: jejte rjav riž in temno zeleno zelenjavo, zlasti brokoli in ohrovt.