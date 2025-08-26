Črno proti belemu: katero grozdje je bolj zdravo

Oboje, belo in črno grozdje, je zdravo, se pa njuni učinki vendarle nekoliko razlikujejo, pravijo zdravstveni strokovnjaki in za Times of India navajajo nekaj največjih razlik.

Zdravstvene koristi črnega grozdja

»Črno grozdje vsebuje veliko antioksidantov, vključno z resveratrolom, ki se ponaša protivnetnimi lastnostmi in varuje tudi pred različnimi oblikami raka,« je povedala Ginni Kalra, vodja dietetike v bolnišnici Aakash Healthcare.

Ti antioksidanti pomagajo zaščititi organizem pred boleznimi, kot so sladkorna in alzheimerjeva, nižajo tveganje za bolezni srca in parkinsonovo bolezen.

Poleg antioksidantov je črno grozdje bogato tudi z vlakninami, vitaminom C in vitaminom K ter vsebuje naravne sladkorje, kot je fruktoza.

FOTO: Natalia Wimberley/Shutterstock

Resveratrol, ki ga najdemo predvsem v kožici črnega grozdja, je posebej cenjen zaradi svojih pozitivnih učinkov na zdravje srca in možganov, pomaga celo pri upočasnjevanju staranja.

Po podatkih zdravstvenega portala WebMD resveratrol in druga spojina, imenovana pterostilben, ki je prav tako v črnem grozdju, nižata tveganje za debelost.

Zdravstvene koristi belega grozdja

Debjani Banerjee, vodja dietetike v bolnišnici PSRI v New Delhiju, poudarja, da je tudi zeleno grozdje bogato z vitaminom C, vitaminom K, kalijem, vlakninami in antioksidanti, kot so flavonoidi. Ti elementi so povezani s protivnetnimi in protirakavimi učinki.

Belo grozdje vsebuje glukozo in fruktozo, oba sladkorja hitro zagotavljata energijo. Pogosto je povezano z lažjim nadzorovanjem telesne teže in uravnavanjem krvnega tlaka. Raziskave namreč kažejo, da flavonoidi v belem grozdju pomagajo pri ohranjanju zdrave telesne mase in obvladovanju povišanega krvnega tlaka.

FOTO: Gettyimages

Ob tem vsebuje antioksidante katehine, ki jih v črnem grozdju ni, igrajo pa močno vlogo pri zaviranju telesnih vnetij, skrbjo za lepo in zdravo kožo, varujejo pred virusnimi, bakterijskimi in glivičnimi okužbami ter so nepogrešljivi za zdravje prebavil.

Skratka ...

Tako črno kot belo grozdje telesu zagotavljata še ogromno vlaknin in spodbujata prebavo.

FOTO: Poloniovideo/Gettyimages

Ponujata širok spekter vitaminov, mineralov in antioksidantov, ki prispevajo k boljšemu splošnemu zdravju in je v sezoni, ko zorita na trtah obe vrsti dobro čim pogosteje umestiti na jedilnike.