Čeprav ni vedno glasen, nam lahko škoduje

Zaščitite svoj sluh, zaščitite svoje zdravje, so strokovnjaki pozivali ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o hrupu, ki je velika nevarnost za naše zdravje; in čeprav ni vedno glasen, je lahko še vedno zelo moteč, nam dviguje raven stresa, povzroča tesnobo in slabo počutje ter nam tako dolgoročno škoduje.

Podatki kažejo, da več kot polovica svetovnega prebivalstva danes živi v urbanih območjih, delež pa naj bi se do leta 2050 povečal na kar 68 odstotkov. V mestih ima vsak predel svojo posebno zvočno kuliso, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki vplivajo na kakovost življenja in vsakdanjika. Zvoki iz okolja namreč vzbujajo misli, čustva in spomine, vplivajo na razpoloženje ali vedenje, vplivajo na enostavnost komunikacije in udobje življenja.

V mestu je glavni vir hrupa promet, ki pa smo ga že vajeni in ga zato ne dojemamo kot neposredno motečega, a je nenehno navzoč in nam vseskozi povzroča nemir. Neizogibni so tudi industrija, zvoki prezračevalnih naprav, gostinski lokali, prireditve in drugi bolj ali manj moteči dejavniki, ki ogrožajo naše zdravje.

Mnogim krati spanec. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Moti otrokov razvoj

Dolgotrajna izpostavljenost hrupu povzroča kronični stres in vpliva na pojavnost hudih obolenj, kot so srčno-žilne bolezni, povišan krvni tlak, arterijska hipertenzija. Pojavijo se lahko prebavne in vedenjske težave, opozarjajo strokovnjaki. Izpostavljenost nenehno izjemno glasnemu hrupu povzroča stalno šumenje v ušesih in trajne poškodbe. Krati nam spanec, neprespanost pa odpira novo poglavje zdravstvenih težav.

Hrup je velik motilec tudi za otroke, tako ponoči, ko jim ovira nujen počitek in s tem razvoj ter rast, in čez dan, ko jim ovira učenje in druge dejavnosti. Ob mednarodnem dnevu strokovnjaki zato pozivajo k spodbujanju tišine in izbiro mirnega okolja, rednim pregledom sluha in zaščito tega pri tistih, ki jo potrebujejo, preventivo v hrupnih okoljih.

Ob letošnjem mednarodnem dnevu so se na NIJZ posvetili tudi raznolikosti virov hrupa in okoliščin ter pestrosti pravnih aktov, ki pri ljudeh povzročajo zmedo, pri iskanju pojasnil in pomoči pri reševanju problema.