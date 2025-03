Čemaž: kaj vse zmore in zakaj je treba z njim biti previden

Čemaž, znan tudi kot divji česen (Allium ursinum), je rastlina, bogata s hranili, ki jo zaradi zdravilnih učinkov cenijo že stoletja, zaradi značilnega vonja in okusa pa je dobrodošel tudi v kulinariki.

Njegovo sezono je dobro čim bolje izkoristiti, saj se ponaša s številnimi učinki na zdravje. Kaj vse zmore?

Skrbi za zdravje srca

Čemaž je znan po pozitivnih učinkih na srčno-žilni sistem. Največ zaslug za to gre pripisati alicinu, žveplovi spojini, ki je prisotna tudi v česnu.

Alicin zmanjšuje raven slabega in povečuje nivo dobrega holesterola ter tako zagotavlja boljšo prekrvavitev telesa. Poleg tega sprošča krvne žile, niža krvni tlak in na takšen način znižuje tveganje za bolezni srca.

Krepi imunski sistem

Zaradi visoke količine vitamina C (približno 150 miligramov na 100 gramov svežih listov) čemaž krepi imunski sistem, saj spodbuja nastajanje belih krvnih telesc.

Flavonoidi in antioksidanti v čemažu ščitijo celice pred oksidativnim stresom, kar zmanjšuje tveganje za okužbe z virusi in bakterijami.

FOTO: Valentyn Volkov/Shutterstock

Zagotavlja dobro prebavo

Žveplove spojine, kot je alicin, imajo blag antibakterijski učinek in sodelujejo pri premagovanju škodljivih bakterij ter ohranjajo zdravo črevesno floro.

Visoka vsebnost vlaknin pripomore k boljši prebavi in preprečuje zaprtje.

Pomaga pri razstrupljanju telesa

Žveplove spojine v čemažu, vključno z dialil sulfidi, spodbujajo proizvodnjo glutationa, močnega antioksidanta, ki pomaga pri razstrupljanju jeter.

Te spojine pozitivno vplivajo na delovanje našega telesnega filtra, ki iz organizma odstranjuje strupene snovi, kar pomeni, da je čemaž učinkovit naravni čistilec in pomaga pri razstrupljanju.

Zmanjšuje količino vnetji

Protivnetne spojine v čemažu, kot sta antioksidanta kvercetin in kampferol, nižajo tveganje z vnetne procese v organizmu in za z njimi povezane kronična vnetja, kot je denimo artitis, je pokazala študija iz leta 2015, objavljena v publikaciji Phytotherapy Research.

Ima protimikrobne lastnosti

Alicin v čemažu je učinkovit pri zaviranju množenja bakterij in glivic, kot so E. coli, Candida albicans in Helicobacter pylori.

Raziskava iz leta 2020, objavljena v International Journal of Food Microbiology je pokazala, da izvlečki divjega česna zavirajo tudi rast nekaterih bakterijskih sevov, odpornih na antibiotike.

Izboljša zdravje kože

Zaradi visoke vsebnosti antioksidantov, predvsem vitamina A in vitamina C, čemaž varuje kožne celice pred oksidativnimi poškodbami, ki jih povzroča izpostavljenost UV-žarkom in onesnaženju.

Ti vitamini spodbujajo še tvorbo kolagena, kar izboljša elastičnost kože in zmanjša gube.

FOTO: Dulezidar/Gettyimages

Podpira zdravje dihal

Čemaž so tradicionalno uporabljali za lajšanje težav z dihali, kot so prehlad, bronhitis in astma.

Njegove antibakterijske lastnosti pomagajo očistiti dihalne poti, zmanjšujejo nabiranje sluzi, medtem ko protivnetni učinki pomirjajo razdraženo dihalno tkivo.

Izboljšuje zdravje kosti

Je naravni vir kalcija (20 miligramov na 100 gramov svežih listov) in vitamina K, oba sta ključna za ohranjanje močnih kosti.

Kalcij gradi kostno gostoto, medtem ko vitamin K pomaga uravnavati absorpcijo kalcija in spodbuja mineralizacijo kosti, kar niža tveganje za osteoporozo.

Kako varno uporabljati čemaž

Čemaž lahko vključite v svojo prehrano na različne načine:

Za sveže solate : Dodajte sesekljane liste čemaža v solate za svež, česnov okus.

: Dodajte sesekljane liste čemaža v solate za svež, česnov okus. Za juhe in enolončnice : Za dodatne hranljive snovi in aromo obogatite jedi s čemažem ali iz njega pripravite kremno juho.

: Za dodatne hranljive snovi in aromo obogatite jedi s čemažem ali iz njega pripravite kremno juho. Za priloge: Pripravite ga lahko kot špinačo.

Pripravite ga lahko kot špinačo. Za pesto : Čemaž zmešajte z olivnim oljem in oreščki, tako nastane okusen pesto.

: Čemaž zmešajte z olivnim oljem in oreščki, tako nastane okusen pesto. Kot zeliščni čaj: Prelijte liste čemaža z vročo vodo. Tako pripravljen čaj razstruplja in pomirja.

FOTO: Jirkaejc/Gettyimages

Previdnostni ukrepi in opozorila

Nekateri posamezniki lahko pri uživanju čemaža doživijo blage alergijske reakcije, kot so srbenje ali prebavne težave. Če ti simptomi vztrajajo, se mu izogibajte.

Zaužit v prevelikih količinah lahko povzroča napihnjenost in vetrove.

FOTO: Krištof Koman

Previdno pri nabiranju: čemaž se lahko zamenja za strupene rastline, kot so šmarnice, bela čemerika in jesenski podlesek.

Listke nabirajte posamično in se pred uživanjem vedno prepričajte, da gre res za čemaž in ne za katero od njemu podobnih strupenih rastlin, svetuje portal Nature’s Wild Superfood.