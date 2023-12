Čebelja kraljica matični mleček uživa vse življenje

Matični mleček je izvleček žlez mladih čebel dojilj, starih od pet do 12 dni, ki še ne letijo. Namenjen je prehrani čebeljega zaroda v prvih dneh življenja, z njim pa se vse življenje prehranjuje tudi čebelja matica, ki po njegovi zaslugi doživi izjemno starost in rodnost. Neizmerne vrednosti te goste tekočine prav posebnega okusa pa ne ceni le čebelja kraljica, vse bolj ga občudujemo tudi ljudje, in sicer kot obliko dragocenega prehranskega dopolnila, vse bolj ga opevamo celo kot eliksir življenja.

Je izvleček žlez mladih čebel dojilj, starih od pet do 12 dni, ki še ne letijo. FOTO: Aleksandra Dymochkina/Getty Images

Matični mleček, naravni antioksidant, je prava zakladnica hranilnih in pomembnih snovi, kot so beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, vitamini skupine B, minerali, proste aminokisline in maščobne kisline, med katerimi je b trans-10 hidroksi-2 decenska kislina (10 HDA), ki jo najdemo samo v matičnem mlečku, encimi, živčni prenašalci, nukleinske kisline in spolni hormoni. In glede na vse večjo pojavnost kroničnih bolezni velja zdravju zagotoviti kar se da močno podporo v boju proti številnim tegobam. Pri tem je seveda ključen zdrav življenjski slog z veliko gibanja, kakovostnega spanca in zdrave prehrane, pri ohranjanju pomembnega ravnovesja pa nam lahko pomaga ravno matični mleček.

Za regeneracijo

Podjetje Medex je v sodelovanju s Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem kot prvo na svetu potrdilo učinkovitost matičnega mlečka tudi na sistemsko vnetje. Raziskave so med drugim pokazale, da matični mleček preprečuje staranje celic in spodbuja njihovo regeneracijo, aktivira sirtuine, beljakovine, ki skrbijo za pravilno delovanje celic in popravljanje napak v DNK, ki se s staranjem sicer kopičijo, zavira škodljive vnetne procese v telesu, ki prispevajo k staranju in razvoju kroničnih bolezni, spodbudi lastne mehanizme za boj proti škodljivim učinkom prostih radikalov in tako poveča odpornost organizma na stres.

Pomaga v boju proti staranju. FOTO: Insta_photos/Getty Images

»V raziskavi smo ugotovili, da nepretrgano jemanje 2000 mg matičnega mlečka na dan vsaj dva meseca zniža raven skupnega holesterola za 8 odstotkov ter zmanjša sistemsko vnetje za 21 odstotkov. Za 17 odstotkov se poviša raven leptina, hormona, ki sproža občutek sitosti. Prav tako se za kar 35 odstotkov dvigne raven bilirubina, ki lahko zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni in možnost srčnega infarkta ter možganske kapi kar za 20 do 30 odstotkov. Ugotovili smo tudi dvig skupnega antioksidativnega potenciala seruma, torej sposobnost krvi, da nevtralizira škodljive proste radikale za 45 odstotkov, kar nakazuje pozitivni učinek na zmanjšanje tveganja za srčno-žilne zaplete,« je pojasnil dr. Rok Kopinč, direktor Medexa in vodja Medexove raziskovalno-razvojne skupine.