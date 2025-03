Če si grizemo nohte, naj nas udarijo po prstih

Grizenje nohtov velja za grdo razvado, ki jo pripisujemo predvsem najmlajšim, a ne pozabimo, da si nohte grize tudi 15 odstotkov mladih odraslih, nekje do 30. leta. Takšne roke so videti zanemarjene, skrivajo pa lahko tudi kakšno zdravstveno težavo.

Težav se ne sramujmo, ampak jih zaupajmo bližnjim, ki nam lahko pomagajo.

Pogosto pozabljamo, da se za nohti lahko skrivajo virusi in bakterije, čeprav si roke umivamo redno. Z grizenjem si jih vnašamo v usta in tvegamo okužbe, ki nam jo lahko zagodejo z bolečino v želodcu ali drisko. Predvsem v sezoni prehladnih obolenj tako spodbujamo širjenje viroz in bakterijskih vnetij, v ustno votlino pa tako vnašamo klice, ki se lahko tam razmnožujejo in povzročajo slab zadah. Pridelamo si lahko celo virusne bradavice, ki si jih iz poškodovane kože ob nohtu prenesemo na obraz.

Uredimo jih!

Grda razvada škoduje tudi zobem in dlesnim, kar lahko povzroči premik zobovja in spodbudi škrtanje z zobmi oziroma bruksizem, nenehno grizenje pa nam poškoduje nohtno posteljico in povzroči vnetja. Noht lahko tako celo odpade ali začne rasti nepravilno.

Neprivlačno in nezdravo FOTO: Petra Richli/Getty Images

Jasno je, torej, da je grizenje nohtov zelo škodljivo, a kako se odvaditi od nezdravega početja? Prvi korak so vedno urejeni nohti, predvsem pravilno postriženi in zaobljeni ter privlačno nalakirani, če so nam takšni všeč; tako namreč je manj možnosti, da bodo romali med zobe. Obnohtno kožico redno negujemo s hranljivo kremo, pred spanjem je lahko tudi mastna, da koža ostaja mehka.

Mnogi si pomagajo s posebnim lakom za nohte, ki je neprijetnega okusa in nas odvrača od grizenja, spet drugi pa imajo vedno pri roki kaj primernega, v kar lahko ugriznejo in tako prizanesejo nohtu, ali se s čim zamotijo.

Težav se ne sramujemo, ampak jih zaupamo bližnjim, ki nam lahko pomagajo: denimo, opozorijo nas vsakič, ko prste približamo ustom, ali nas preprosto udarijo po roki. Če res ne gre drugače, si roke zavarujemo z rokavicami, ko je le mogoče, za silo si lahko tudi prekrijemo konice prstov z lepilnim trakom.

Predvsem pa je nujno odkriti sprožilce, ki nas silijo v nezdravo razvado. Tako bomo lahko odpravili tudi vzrok, ne le posledice, in spoznali okoliščine, v katerih se najraje zatečemo h grizenju nohtov, ter postopno usvojili nove mehanizme spopadanja s stisko.