Če parodontitisa ne zdravimo, tvegamo izgubo zoba

Vsakdo si želi zdrave in bele zobe, žal pa se mnogi z leti poslavljajo od čudovitega nasmeha. Zanemarjajo namreč dejstvo, da je ključ za ohranitev zob skrb za dlesni: ravno okužbe dlesni in kosti okoli zoba so najpogostejši vzrok za izgubo zoba. Za težave so največkrat krive bakterije, povzročiteljice parodontalne bolezni, na razvoj te pa sicer lahko vplivajo tudi slaba prehrana, kajenje, diabetes in nekatere druge bolezni.

Zob izpade

Krvaveče dlesni so precej pogost pojav, a čeprav še same po sebi niso razlog za paniko, so vsekakor povod za ukrepanje. Napovedujejo morda gingivitis oziroma vnete dlesni, ki so v tem primeru temno rdeče, mehke in občutljive, običajno jih spremlja slab zadah. Za gingivitis so krive bakterijske zobne obloge, ki pa jih je k sreči preprosto preprečiti z redno in ustrezno zobno higieno ter rednimi obiski zobozdravnika. Žal mnogi opozoril ne jemljejo resno, zato vnetje običajno napreduje v parodontitis, vnetje tkiv, ki podpirajo zobe. Če ga ne zdravimo, tvegamo izgubo zob, zato se čim prej posvetujemo z zobozdravnikom.

Ključ je v pravilnem krtačenju in uporabi ustrezne zobne ščetke, ki ne sme biti pretrda! Le mehke ščetine namreč lahko dosežejo tudi žlebič med zobom in dlesnijo ter od tam odstranijo bakterije in tako preprečijo kopičenje oblog. Trde ščetine pa povrhu dlesni ranijo, zobni vrat se lahko razgali, kar lahko povzroči bolečino, gnilobo, vnetja in, ne nazadnje, izgubo zoba, zato se pri izbiri zobne krtačke posvetujemo s strokovnjakom. Ne pozabimo na redno uporabo zobne nitke ali medzobne ščetke.

Sladkor in škrob

Za zobe in dlesni skrbimo tudi z ustrezno prehrano, predvsem se je nujno izogibati sladkarijam in sladkim pijačam. Sladkor, ki se dolgo zadržuje v ustni votlini, je namreč glavni krivec za nastanek kariesa, saj bakterije v ustih sladkor pretvorijo v kislino, ki uničuje sklenino. Škodljiva so lahko kisla živila, predvsem gazirane pijače in sadni sokovi; citrusi so koristni zaradi vitamina C, a s količino zavoljo varovanja zdravja ustne votline ne gre pretiravati. Razmah bakterij lahko povzročijo tudi škrobna živila, kot so kruh, čips in testenine, saj se razgrajujejo v sladkorje, ti pa se prilepijo za zobno površino. Uživamo pa veliko živil s kalcijem, vitaminom D in vlakninami ter pijemo veliko vode.

Ne pozabimo, tudi kajenje je velik dejavnik tveganja za bolezni ustne votline, ne pozabimo na priljubljene nikotinske vrečke, snus ali fuge. Povzročajo namreč boleče in skeleče dlesni, ki lahko tudi zakrvavijo. Vsebujejo nikotin in rakotvorne snovi pa tudi umetna sladila in majhne kristalčke, ki dlesen poškodujejo, tako da se nikotin hitreje absorbira. Zaradi nenehnega draženja dlesni se ta lahko začne odmikati, zobje so zato občutljivejši za nastanek kariesa. Dolgoročno lahko propadejo mehka zobna tkiva, kar vodi v izgubo zob.

