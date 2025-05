To je nekaj najboljšega, kar lahko zjutraj storite zase

Človeško telo je naravnano tako, da bi morali zaspati ob mraku in se prebuditi ob sončnem vzhodu. Vendar sodoben način življenja ovira naš biološki ritem.

Močna umetna in modra svetloba zaslonov zmanjšujeta raven hormona spanja melatonina, otežujeta spanje in rušita notranji cirkadialni ritem. Ta uravnava našo budnost in spanje, občutek lakote in sitosti ter druge telesne procese.

Jutranja sončna svetloba nam pomaga, da ostanemo povezani z naravo in sabo. Ne razvaja le telesa, temveč tudi dušo.

Zadovoljna.hr niza razloge, zakaj bi morali vsako jutro preživeti vsaj nekaj minut na soncu.

Jutranji zrak in sonce izboljšujeta kakovost spanca

Ko jutranja svetloba doseže oči, pošlje ključne informacije možganom in telesu: deluje kot naravna budilka, saj hipofiza sprosti kortizol in serotonin, hormona, ki telo pripravita na dan. Obenem se zmanjša proizvodnja melatonina, katerega količina kasneje znova naraste, kar prinaša večerno utrujenost.

Ta svetlobna »komunikacija«, imenovana fotobiomodulacija, pomaga pretvarjati energijo iz hrane v energijo za celice in jutranja sončna svetloba, ne le, da nas prebudi, temveč sproži tudi proizvodnjo hormonov, ki pomagajo pri opravljanju dnevnih nalog in pripomorejo k boljšemu nočnemu spancu.

Jutranje sonce izboljša razpoloženje

Jutranja svetloba spodbuja sproščanje serotonina, ki je ključen za pozitivno razmišljanje. Pomanjkanje svetlobe pozimi pogosto vodi v sezonsko depresijo, zato zdravniki predpisujejo svetlobno terapijo, vendar umetna svetloba ne dosega moči naravne sončne.

Celo na oblačen zimski dan je sonce proizvede več kot jo premore notranja razsvetljava. Na sončen poletni dan lahko ta vrednost presega notranjo osvetlitev tudi do 43-krat!

Če ste utrujeni ali slabe volje, si privoščite vsaj nekaj minut sončne svetlobe na dan, idealno zjutraj, a koristna bo tudi kasneje.

Izpostavljenost jutranjemu soncu na več načinov koristi telesnemu zdravju

Sončna svetloba ni dobra le za duševno počutje in spanje, pomaga tudi fizičnemu zdravju. Pomanjkanje lahko med drugim poveča tveganje za kratkovidnost.

Odtujenost od naravnega ritma je glavni razlog za mnoge zdravstvene težave sodobnega človeka.

Sončna svetloba povečuje proizvodnjo belih krvnih celic, ki ščitijo pred okužbami. Poleg tega jutranje sonce spodbuja sproščanje dušikovega oksida, ki znižuje krvni tlak, kar koristi srcu.

Izpostavljenost soncu ob vsem tem zmanjša tveganje za nekatere vrste raka, vključno z rakom debelega črevesa, prostate in dojk.

K temu prispevajo vitamin D, ki nastaja pod vplivom sončnih žarkov, močan imunski sistem in delovanje v skladu z notranjo uro.

Jutranje sonce vam lahko pomaga tudi pri izgubi teže

Če imate težave s hujšanjem, vam morda lahko pomaga zgodnje jutranje sonce. Ena izmed študij je pokazala, da so imele osebe, ki so bile redno izpostavljene jutranji svetlobi, nižji indeks telesne mase.

Izpostavljenost svetlobi zgodaj zjutraj je bila povezana z nižjo telesno težo, ne glede na prehrano, gibanje ali spanje.

Druga študija je pokazala, da je pri ženskah s prekomerno težo, ki so bile vsak dan vsaj 45 minut izpostavljene jutranji svetlobi med 6. in 9. uro, po treh tednih prišlo do zmanjšanja telesne maščobe in teka.