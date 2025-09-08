Brskate po telefonu na stranišču? Strokovnjaki svarijo: lahko vas doleti to

Vsi, ki na stranišču brskajo po telefonu, si bodo morali najti novo vrsto zabave, pravijo strokovnjaki. Nedavna študija je namreč pokazala, da imajo tisti, ki jemljejo telefon na stranišče in ob brskanju po spletu pozabijo na čas, 46 odstotkov večjo verjetnost za nastanek hemoroidov.

Strokovnjaki so pripravili tudi smernice, kako se temu izogniti. »Postavite si omejitev dveh posnetkov na TikToku,« pravi dr. Trisha Pasricha iz medicinskega centra Beth Israel Deaconess v Bostonu. Opozarja, da med opravljanjem potrebe ne smemo izgubiti občutka za čas: »Ne smemo dovoliti, da se ujamemo v ta cikel brskanja in gledanja TikToka, da pozabimo, zakaj smo sploh prišli na stranišče. Če se čarovnija ne zgodi v petih minutah, bi morali vstati in iti.« Prav tako moramo stranišče zapustiti, ko zadevo uspešno opravimo.

Med opravljanjem potrebe ne smemo izgubiti občutka za čas.

Opozarja, da so aplikacije družbenih medijev v resnici premišljeno zasnovane, tako da človek izgubi občutek za čas. Toda čeprav so se naši predniki pred TikTokom na straniščih ukvarjali s časopisi, knjigami ali stripi, to ni bilo v enaki meri moteče. Uporaba telefona med opravljanjem potrebe lahko pripelje do dolgotrajnega sedenja na stranišču, kar sčasoma lahko povzroči obremenitev in pritisk na danko in anus. »To lahko povzroči težave, kot so hemoroidi, analne razpoke in celo rektalni prolaps,« opozarjajo strokovnjaki.

Na prvi pogled neškodljivo brskanje po družbenih omrežjih ali odgovarjanje na e-pošto v času, ko ste na straniščnem prestolu, v resnici ni zdravo. FOTO: Svitlana Hulko/Getty Images

»Če se predolgo zadržujete na straniščni školjki, bo ta pasivni pritisk sčasoma oslabil vezivno tkivo in povzročil nabrekanje žil,« pojasnjuje Trisha Pasricha ter poudarja, da dolgotrajni odmori na stranišču vodijo v hemoroide. Strokovnjaki zato resno svetujejo, da na prvi pogled neškodljivo brskanje po družabnih omrežjih ali odgovarjanje na e-pošto v času, ko ste na straniščnem prestolu, v resnici ni zdravo. Dodajajo še znano opozorilo: v primeru kakršnih koli težav z odvajanjem blata je dobro čim prej obiskati zdravnika.