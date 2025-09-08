NEVARNO ZA ZDRAVJE

Brskate po telefonu na stranišču? Strokovnjaki svarijo: lahko vas doleti to

Čas je, da si namesto brskanja po telefonu na stranišču najdete drugačno razvedrilo.
Fotografija: Tudi vi na stranišču brskate po telefonu? FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Tudi vi na stranišču brskate po telefonu? FOTO: Getty Images

S. F.
08.09.2025 ob 17:10
S. F.
08.09.2025 ob 17:10

Vsi, ki na stranišču brskajo po telefonu, si bodo morali najti novo vrsto zabave, pravijo strokovnjaki. Nedavna študija je namreč pokazala, da imajo tisti, ki jemljejo telefon na stranišče in ob brskanju po spletu pozabijo na čas, 46 odstotkov večjo verjetnost za nastanek hemoroidov.

Strokovnjaki so pripravili tudi smernice, kako se temu izogniti. »Postavite si omejitev dveh posnetkov na TikToku,« pravi dr. Trisha Pasricha iz medicinskega centra Beth Israel Deaconess v Bostonu. Opozarja, da med opravljanjem potrebe ne smemo izgubiti občutka za čas: »Ne smemo dovoliti, da se ujamemo v ta cikel brskanja in gledanja TikToka, da pozabimo, zakaj smo sploh prišli na stranišče. Če se čarovnija ne zgodi v petih minutah, bi morali vstati in iti.« Prav tako moramo stranišče zapustiti, ko zadevo uspešno opravimo.

Med opravljanjem potrebe ne smemo izgubiti občutka za čas.

Opozarja, da so aplikacije družbenih medijev v resnici premišljeno zasnovane, tako da človek izgubi občutek za čas. Toda čeprav so se naši predniki pred TikTokom na straniščih ukvarjali s časopisi, knjigami ali stripi, to ni bilo v enaki meri moteče. Uporaba telefona med opravljanjem potrebe lahko pripelje do dolgotrajnega sedenja na stranišču, kar sčasoma lahko povzroči obremenitev in pritisk na danko in anus. »To lahko povzroči težave, kot so hemoroidi, analne razpoke in celo rektalni prolaps,« opozarjajo strokovnjaki.

Na prvi pogled neškodljivo brskanje po družbenih omrežjih ali odgovarjanje na e-pošto v času, ko ste na straniščnem prestolu, v resnici ni zdravo. FOTO: Svitlana Hulko/Getty Images
Na prvi pogled neškodljivo brskanje po družbenih omrežjih ali odgovarjanje na e-pošto v času, ko ste na straniščnem prestolu, v resnici ni zdravo. FOTO: Svitlana Hulko/Getty Images

»Če se predolgo zadržujete na straniščni školjki, bo ta pasivni pritisk sčasoma oslabil vezivno tkivo in povzročil nabrekanje žil,« pojasnjuje Trisha Pasricha ter poudarja, da dolgotrajni odmori na stranišču vodijo v hemoroide. Strokovnjaki zato resno svetujejo, da na prvi pogled neškodljivo brskanje po družabnih omrežjih ali odgovarjanje na e-pošto v času, ko ste na straniščnem prestolu, v resnici ni zdravo. Dodajajo še znano opozorilo: v primeru kakršnih koli težav z odvajanjem blata je dobro čim prej obiskati zdravnika.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

stranišče tiktok zdravje hemoroidi stres higiena bolezen hemeroidi anus

Priporočamo

Izvedeli smo, kdo je bil kolesar, ki je tragično umrl na Gorenjskem (FOTO)
Janši se lahko po novem merjenju javnega mnenja smeji
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Nemčija se resno pripravlja na vojne: »Lahko računamo na 500 do 600 žrtev na dan«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Izvedeli smo, kdo je bil kolesar, ki je tragično umrl na Gorenjskem (FOTO)
Janši se lahko po novem merjenju javnega mnenja smeji
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Nemčija se resno pripravlja na vojne: »Lahko računamo na 500 do 600 žrtev na dan«

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.