Brez tega nikoli na počitnice

Če smo namenjeni v eksotične kraje, je priporočljivo, da se prej posvetujemo z osebnim zdravnikom ali obiščemo ambulanto za potnike.

Tam dobimo informacije o obveznih in priporočljivih cepljenjih, morebitni zaščiti pred malarijo, pa tudi o zdravstvenih tveganjih, ki so značilna za posamezno destinacijo.

Kaj spada v potovalno lekarno?

Potovalna lekarna mora biti praktična, pregledna in odporna proti vročini, vlagi in sončni svetlobi. Zdravila naj bodo vedno v originalni embalaži z navodili, posebej pozorni bodimo na rok uporabe.

FOTO: Shutterstock

Če zdravila zahtevajo poseben režim shranjevanja, jih hranimo v hladilni torbici. Ob tem ne pozabimo tudi na zdravstveno kartico in morebitna potrdila o zavarovanju.

V osnovni komplet spadajo: zdravila proti bolečinam in vročini, zdravila proti driski, zaprtju, slabosti in prebavnim težavam, pre- in probiotiki ter medicinsko oglje za blaženje zastrupitev s hrano, rehidracijski praški za nadomeščanje tekočin in elektrolitov, zdravilo proti potovalni slabosti, antihistaminiki za lajšanje alergijskih reakcij, gel ali krema za blaženje pikov žuželk, pripomočki za prvo pomoč (obliži, sterilne gaze, povoji, škarjice, razkužilo), termometer.

Zaščitimo se pred soncem in insekti

Krema z zaščitnim faktorjem najmanj 15 je nujna, za otroke in svetlopolte pa izberemo visoko zaščito (SPF 50). Prav pridejo tudi negovalni pripravki po sončenju in mazila za nego opeklin. Prav tako je pomembna dobra zaščita pred insekti.

Potniki s kroničnimi boleznimi naj imajo pri sebi dovolj zdravil – priporočljivo je, da jih vzamejo vsaj za teden dni več, kot traja potovanje.

FOTO: Mukhina1/Gettyimages

Zdravila naj bodo vedno na dosegu roke, ne le v oddani prtljagi. Če uporabljajo inzulin, injekcije ali druge pripomočke (merilniki sladkorja, inhalatorji), naj imajo pri sebi zdravnikovo potrdilo. Uporabniki slušnih aparatov, merilnikov ali črpalk naj poskrbijo za rezervne baterije in polnilnike.

Pri potovanju z letalom ne pozabimo na ukrepe proti trombozi – med daljšim poletom se občasno sprehodimo po kabini, redno pijmo tekočino, noge pa razgibavajmo tudi sede. Tudi osebam z očali ali lečami priporočamo, da s seboj vzamejo rezervni par.

Poletje je čas sprostitve, gibanja in raziskovanja. A vsaka pot lahko s seboj prinese nepredvidljive situacije. Dobro pripravljena potovalna lekarna ne pomeni zgolj večje varnosti – pomeni tudi mirnejši dopust.