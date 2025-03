Pozor, vsi, ki imate brado! Zdravnik opozarja na tveganje (VIDEO)

Brade so v zadnjih letih postale pravi modni trend, a zdravniki opozarjajo, da lahko pomanjkljiva higiena prinese neprijetne posledice – tako za njihove lastnike kot za njihove partnerje.

Dr. Myro Figura, anesteziolog iz Los Angelesa, je prek Instagrama opozoril, da poljubljanje moškega z nečisto brado lahko povzroči okužbe in draženje kože. Po navedbah Daily Maila se lahko v bradi naberejo bakterije, kot so stafilokoki in streptokoki, če je ne vzdržujemo pravilno.

Ena izmed najpogostejših okužb, ki se lahko prenese prek nečiste brade, je impetigo – nalezljiva, a nenevarna kožna okužba. Po podatkih britanske zdravstvene službe NHS se impetigo začne z rdečimi ranicami ali mehurčki, ki hitro počijo in pustijo rumenkaste kraste, podobne kosmičem koruznih kosmičev, prilepljenim na kožo. Izpuščaji lahko srbijo, pečejo in se širijo po koži.

Kako zdraviti impetigo?

Če okužba prizadene le majhen del kože, lahko pomaga krema s hidrogen peroksidom. Pri večjih okužbah so potrebni antibiotična mazila ali tablete. V hujših primerih, ko se pojavijo veliki mehurji, zdravniki predpišejo antibiotično terapijo. V večini primerov se impetigo pozdravi v 7 do 10 dneh, če se ustrezno zdravi.

Preprečevanje je ključno – higiena brade naj bo prioriteta

Najboljša zaščita pred okužbami je redno in temeljito čiščenje brade. Dermatolog Muneeb Shah poudarja, da redno pranje brade preprečuje nabiranje bakterij, kar varuje tako kožo moškega kot njegovega partnerja.

Druge možne nevarnosti – herpes in okužbe

Najboljša zaščita pred okužbami je redno in temeljito čiščenje brade. FOTO: Gettyimages

Nečista brada lahko poleg impetiga prispeva tudi k prenosu virusa herpes simplex (HSV-1). Čeprav je redko, lahko v skrajnih primerih virus prek nosne sluznice doseže možgane in povzroči vnetje.

Zaključek – brada da, a s pravilno nego!

Brada je lahko privlačna in moška, vendar njeno vzdrževanje ni le vprašanje videza, temveč tudi zdravja. Redno umivanje in nega brade sta ključna za preprečevanje širjenja bakterij in zagotavljanje varnega ter zdravega poljubljanja, poroča 24sata.hr.

Preberite še: