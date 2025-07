Bolj enostavno ne gre: najboljše zdravilo je spanec

Da spanje izboljšuje posameznikovo odpornost in imunske odzive, kar je, kot poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, pomembno pri preprečevanju okužb, rakastih obolenj in ostalih kroničnih nenalezljivih bolezni, je nesporno dejstvo. Morda se tega ne zavedamo prav dobro, saj ga jemljemo za nekaj samoumevnega.

Kako pomembno je spanje za zdravje posameznika, priča tudi najnovejša študija, objavljena v zborniku Chronobiology International. V njej je sodelovalo 1335 članov negovalnega osebja iz Norveške, starih vsaj 30 let. Večino od teh je bilo medicinskih sester. Udeleženci so morali poročati, koliko spanja bi dejansko potrebovali in koliko ur na dan so spali. Zabeležiti so morali tudi, v kakšnih izmenah so delali in kako pogosto so imeli določene nalezljive bolezni v zadnjih nekaj mesecih.

In kakšen je bil rezultat? Če je negovalno osebje imelo pomanjkanje spanja do dve uri, se je tveganje za prehlad povečalo za tretjino (33 odstotkov). Če je bil primanjkljaj več kot dve uri, so zbolevali še pogosteje. Povečalo se je tudi tveganje za bronhitis, sinusitis in okužbe prebavil. »Pomanjkanje spanja in neredno izmensko delo, vključno z nočnim delom, ne le poslabšata imunski sistem medicinskih sester oziroma tehnikov, ampak lahko vplivata tudi na njihovo sposobnost zagotavljanja visokokakovostne oskrbe bolnikov,« je povedala vodja študije Siri Waage iz univerzitetne bolnišnice Haukeland v Bergnu.

Sproščanje rastnega hormona

Raziskovalci so poudarili, da študija ne more določiti vzroka in posledice – to je, ali pomanjkanje spanja dejansko povzroča okužbe ali pa so okužbe tiste, ki vodijo do pomanjkanja spanja. Morda, kot dodajajo, obstaja celo neznana tretja spremenljivka, ki vpliva na obe. Luciana Besedovsky, ki raziskuje povezavo med spanjem in imunskim sistemom na univerzi v nemškem mestu München, pa je, kot je poročal avstrijski ORF, povedala, da so v eni od študij ugotovili, da spanje vpliva na različne imunske parametre. »Spanje na primer vpliva na sproščanje določenih citokinov, to je sporočilnih snovi imunskega sistema,« je pojasnila. Z drugimi besedami tako spanje vpliva tudi na število imunskih celic, ki krožijo v krvi.

1335 ljudi je sodelovalo v študiji.

Vzročna povezava je tako najverjetneje povezana s hormoni. »Ko spite, sproščate različne hormone, kot je rastni hormon,« pravi Besedovskyjeva. Ti hormoni med drugim pozitivno vplivajo na imunski sistem.