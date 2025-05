Bodimo aktivni vsi, telo in duša nam bosta hvaležna

V ponedeljek se je začel mednarodni teden gibanja, ki spodbuja redno telesno dejavnost ter ozavešča o pozitivnih učinkih aktivnega življenjskega sloga. Vsakoletna vseevropska pobuda je sestavni del kampanje Sedaj se gibamo, katere namen je promocija telesne dejavnosti za krepitev zdravja.

Mednarodni teden gibanja spodbuja redno telesno dejavnost.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) se v iniciativo mednarodnega tedna gibanja aktivno vključuje tretje leto zapored. Aktivnosti za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva v tem času so del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti Dober tek, Slovenija, s katerim želijo izboljšati tako pogoje za telesno dejavnost kot tudi prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva, so sporočili z NIJZ.

Do 1. junija se bo zvrstilo 44 športno-rekreativnih in do zdravja prijaznih dogodkov, ki jih organizirajo različne zdravstvene ustanove in športna društva ter druge nevladne organizacije, seznam vseh pa je dostopen na spletni strani Move week Slovenija. Že drugo leto zapored so največ dogodkov prijavile zdravstvene organizacije, med katerimi vodijo lokalni centri za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni centri iz številnih slovenskih zdravstvenih domov.

44 športno-rekreativnih in do zdravja prijaznih dogodkov bo do nedelje.

Dogodki so namenjeni vsem generacijam in različnim skupinam prebivalstva; izbiramo lahko med dnevi odprtih vrat, različnimi testiranji telesne pripravljenosti in meritvami, številnimi vodenimi vadbami, demonstracijami nordijske hoje, pohodi, tekom, svetovanji za do zdravja prijazno telesno dejavnost in zdrav življenjski slog, raznimi delavnicami in predavanji ter celo športnimi igrami. Maj nas spodbuja, da ponovno odkrijemo veselje do gibanja in morda oživimo igre, ki smo se jih kot otroci vsakodnevno igrali zunaj, so zapisali na NIJZ.

V tem mesecu poleg svetovnega dne gibanja in mednarodnega tedna gibanja 31. maja zaznamujemo tudi svetovni dan športa, so še spomnili.