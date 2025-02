Blažimo jih s kremami in šamponi

Akne so posledica blokiranih kožnih foliklov, ki se zamašijo zaradi presežka olja, bakterij in mrtvih kožnih celic. To vodi do otekanja in vnetja, kar povzroča pojav mozoljev in ogrcev. So pogosta težava pri mladostnikih, vendar se lahko pojavijo tudi pri odraslih.

Atopijski dermatitis, znan tudi kot ekcem, je kronična kožna bolezen, ki povzroča srbenje, rdečico, otekanje in luščenje kože. Pogosto se pojavlja pri otrocih, vendar lahko vztraja tudi v odrasli dobi. Bolezen je povezana z gensko predispozicijo in okoljskimi dejavniki, kot so alergeni in stres.

Rozacea je dolgotrajna bolezen, ki povzroča pordelost kože in mozolje na obrazu. Pogosto prizadene srednji del obraza, vključno z nosom, lici, čelom in brado. Poleg pordelosti lahko povzroči tudi zadebelitev kože in težave z očmi, kot so suhe oči in vnetje vek.

Luskavica je kronična avtoimunska bolezen, ki povzroča rdeče, luskaste predele kože, ki so lahko boleči, otekli in vroči. Pogosto se pojavlja na lasišču, komolcih, kolenih in spodnjem delu hrbta. Bolezen se lahko pojavi v različnih oblikah, od blagih do hudih, in lahko močno vpliva na kakovost življenja posameznika.

Nekatere bolezni sprožijo ali poslabšajo snovi iz okolja. FOTO: Marina Demeshko/Getty Images

Tudi alopecija je avtoimunska bolezen, pri kateri imunski sistem napade lasne mešičke, kar povzroči nenadno izgubo las v majhnih okroglih obližih. Bolezen lahko prizadene lase na lasišču, obrazu in drugih delih telesa. Čeprav to stanje ni nevarno, lahko močno vpliva na samozavest posameznika.

Zdrave navade Uravnotežena prehrana, bogata z vitamini in minerali, pomaga ohranjati zdravo kožo, prav tako dovolj spanja in izogibanje stresu. Pomembni so še redna telesna aktivnost, pitje dovolj tekočine in uporaba krem, ki ščitijo pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov.

Preprečevanje izbruhov

Vsaka kožna bolezen zahteva specifično zdravljenje in pristop. Najpogostejše je zdravljenje z mazili ali kremami, ki zmanjšujejo vnetje in srbenje, še posebno pri atopijskem dermatitisu, luskavici in rozacei. Tudi uporaba topičnih kortikosteroidov in imunomodulatorjev je običajna praksa, saj pomagajo pri obvladovanju simptomov in preprečevanju izbruhov. Pri boleznih lasišča se svetuje uporaba šamponov z aktivnimi sestavinami, kot so salicilna kislina, cinkov pirition in ketokonazol, ki pomagajo pri zmanjševanju prhljaja, srbenja in vnetja. Za resnejše primere kožnih bolezni zdravnik predpiše tudi peroralna zdravila.

Učinkovita dodatna pomoč, še posebno pri luskavici in atopijskem dermatitisu, je svetlobna terapija. Uporaba UV-svetlobe pomaga zmanjšati vnetje in upočasniti prekomerno rast kožnih celic.

Svetlobna terapija je učinkovita pri luskavici in atopijskem dermatitisu. FOTO: Dikushin/Getty Images

Kirurški posegi, kot je presaditev las, so redkejša, a pomembna metoda zdravljenja za androgenetsko alopecijo. Postopek vključuje presaditev lasnih mešičkov z enega dela telesa na prizadeto območje, kar omogoča ponovno rast las.

Eden najpomembnejših načinov preprečevanja izbruha kožnih bolezni je izogibanje sprožilcem. Izogibanje določenim živilom, kemikalijam v kozmetiki ali stresnim situacijam lahko bistveno zmanjša simptome in pogostost izbruhov. Ključna je tudi higiena. Redno čiščenje kože in lasišča z blagimi izdelki, ki ne vsebujejo agresivnih kemikalij, pomaga odstraniti odvečno olje, umazanijo in mrtve kožne celice, ki lahko zamašijo pore ter povzročijo vnetje.