Blagodejnih 20 minut

Osnovna oblika našega gibanja, hoja, zelo blagodejno vpliva na naše zdravje, fizično in psihično. S Harvarda so pred leti sporočili, da že dobrih 20 minut hoje na dan lahko zmanjša tveganje za bolezni srca za 30 odstotkov, izkazalo pa se je tudi, da zmanjšuje tveganje za sladkorno bolezen in raka, znižuje krvni tlak in holesterol ter, ne nazadnje, ohranja mentalno zdravje ter znižuje tveganje za debelost. Ima torej velike koristi, poleg tega je brezplačna in ne zahteva posebne opreme ali veliko načrtovanja. Če imamo zdravstvene omejitve ali res nismo vajeni gibanja, začnemo počasi, a vsak kor...