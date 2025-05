Bezgovi cvetovi so naravna podpora zdravju, poglejte, katere vse težave lajšajo

Dišeči beli cvetovi, ki so kot čipka, so vir vitaminov, antioksidantov in drugih bioaktivnih snovi, ki krepijo imunski sistem, lajšajo prehlade ter pozitivno vplivajo na splošno počutje. Poleg cvetov so uporabni tudi plodovi, ki dozorijo jeseni, takrat jih tudi obiramo, pomlad pa je čas za cvetove.

Deluje protivnetno in antibakterijsko.

Ena najpomembnejših lastnosti bezga je njegova sposobnost krepitve imunskega sistema. Plodovi vsebujejo velike količine vitamina C, flavonoidov, antocianinov, ki pomagajo telesu v boju proti okužbam. Znanstvene študije so pokazale, da lahko izvleček bezgovih jagod skrajša trajanje prehlada in gripe ter ublaži simptome, kot so vročina, kašelj in bolečine v mišicah. S kliničnimi študijami so dokazali protivnetno, antibakterijsko in hepatoprotektivno učinkovitost bezgovega cvetja.

Lajša kašelj

V ljudski medicini in farmaciji posušene cvetove uporabljamo za pripravo čajev ter čajnih mešanic. Čaj, pripravljen iz cvetov, blagodejno vpliva na prebavila. Tradicionalna, ljudska medicina ga priporoča za lajšanje napenjanja, trebušnih krčev in zaprtja, saj deluje blago odvajalno in spodbuja prebavo, obenem pa ima tudi diuretični učinek, kar pomeni, da spodbuja izločanje toksinov iz telesa. Deluje zaščitno za jetra, čisti kri in pomaga pri odvajanju strupenih snovi iz telesa.

Bezgov čaj je podpora dihalom. FOTO: Creative-family/Getty Images

Posušeni bezgovi cvetovi se v ljudski medicini uporabljajo tudi za lajšanje zgodnjih simptomov prehladnih obolenj. Pri bolnikih s povišano temperaturo okrepi potenje. So tudi podpora dihalom. Uporabljajo se za lajšanje težav s kašljem, prehladom, gripo, bronhitisom, pomagali naj bi celo pri senenem nahodu. Spodbujajo izkašljevanje, topel bezgov čaj z medom pomirja vneto grlo. Za eno skodelico uporabimo dve čajni žlički posušenih cvetov bezga.

Za kožo in oči

Uživanje pripravkov iz bezgovih cvetov pozitivno vpliva na kožo: ta je posledično bolj čista, napeta. Čaj lahko uporabimo tudi za nego, saj kožo nežno očistijo, bezgov čaj je koristen tudi kot dodatek kopeli. Naredimo si masko iz mešanice jogurta, svežih bezgovih cvetov, malo medu in nekaj kapljic limonovega soka. Nanesemo na očiščeno kožo obraza, vratu in dekolteja, po dvajsetih minutah speremo z mlačno vodo. Bezgov čaj se uporablja tudi za vnete oči: vato namočimo vanj, rahlo ožamemo in položimo na razdražene oči.

Blagodejno vpliva na prebavila.

Omenimo še plodove, jagode, ki so bogat vir antocianinov, ti dajejo jagodam temno barvo in delujejo kot močni antioksidanti. A surovih jagod ne uživamo, vsebujejo glikozide, ki so lahko strupeni. Pred uživanjem jih toplotno obdelamo, skuhamo, na primer v marmelado, iz njih lahko skuhamo tudi sok; suhi plodovi se podobno kot borovnice uporabljajo proti driski.

Cvetovi so uporabni kot podpora zdravljenju večine ljudi, farmacevti pa uporabo odsvetujejo nosečnicam in doječim materam.

Če bezeg raste v bližini hiše, če ga obesimo nad vrata in okna, naj bi nam zagotovil zaščito, pravijo verovanja in še, da ga uporabljajo pri porokah, saj prinaša srečo mladoporočencema.