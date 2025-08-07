Besede in zvoki so pomembni, tišina je lahko uničujoča za odnos

Zdi se, da jim je med rjuhami všeč prav vse in da so njihova pričakovanja nizka, a tudi moški kriteriji, ko gre za spolnost, so lahko visoki.

Pravzaprav jim gredo nekatere lastnosti žensk naravnost na živce! Veste, katere?

Molk

Med razlogi za nezadovoljstvo pogosto navajajo pomanjkanje komunikacije. Naj gre za izražanje želja in fantazij ali pa tišine med samim spolnim odnosom: besede in zvoki so jim zelo pomembni, saj ustvarjajo zaupanje in pomagajo do sproščenosti med partnerjema ter tako krepijo bližino.

Zanemarjanje sebe

V vsakdanji bitki s stresom in časom mnogi kar pozabijo nase ter na svoje telesne in čustvene potrebe, kar je dolgoročno škodljivo, tako za posameznika kot tudi za odnos. Vsakdo si mora prizadevati, da postane najboljša izvedba samega sebe. Zase in za partnerja.

Nevednost

Če partnerju in sebi privoščite le najboljše, se nenehno izobražujte o njem in odnosu. Naj vas ne mine radovednost, kaj vse vašega partnerja spravi ob pamet, v pozitivnem smislu, vsekakor, raziskujte njegovo telo in um, spoznajte ga kot lasten žep.