Belo steblo in zeleno listje, oboje užitno

Por je ena tistih vrtnin, ki se na vrtu, na tržnici in torej tudi na našem jedilniku pojavljajo tako rekoč vse leto. Zlasti ga cenimo pozimi, ko je ponudba zelenjave vendarle skromnejša. Užitna je cela rastlina, odstranimo le korenine in nelepe ali poškodovane zunanje liste. Večina ima raje svetlo, belo rumeno steblo, vendar je izjemno okusno tudi zeleno listje, ki je tudi nekoliko ostrejšega okusa.

Med listi pora se običajno nabere zemlja, zato ga je treba dobro očistiti. FOTO: Thinkstock

Pred uporabo ga temeljito speremo

Por je lukovka, sorodnik čebule in česna, vendar ima od sestre čebule nekoliko blažji okus, zato ga mnogi uporabljajo tudi namesto nje. Poznali so ga že v antiki, vendar so ga stari Grki, Rimljani in Egipčani uživali predvsem v zdravstvene namene. Njegovo uživanje so med drugim priporočali za dober glas.Danes cenimo tako njegove zdravilne učinke kot okus in je pogosta sestavina sodobnega jedilnika. Ker ima zelo malo kalorij, ga najdemo tudi v shujševalnih dietah.Kadar kupujemo por, bodimo pozorni na njegovo svežino, biti mora čvrst in raven, tudi temno zeleni listi ne smejo biti oveli. Lahko ga nakupimo tudi za zalogo, vendar brez pretiravanja. V hladilniku bo namreč zdržal do enega tedna. Da bi čim dlje ohranili svežino, por trdno zavijemo v plastično vrečko.

Zaradi njegove zgradbe se v poru oziroma pod njegovimi listi lahko nabere umazanija, zlasti zemlja in kakšno listje, zato ga moramo pred uporabo temeljito oprati. To naredimo na dva načina, bodisi lupimo z njega posamezne liste in vsakega posebej spiramo ali pa ga narežemo na kolobarje in te potopimo v vodo ter odcedimo. Por vedno čistimo, tik preden ga bomo uporabili, opranega ne hranimo v hladilniku, saj bo hitreje začel gniti.

Por je za pripravo izjemno zanimiva zelenjava, ki jo lahko pripravimo kot prilogo, juho ali glavno jed, lahko pa služi le kot dodatek oziroma začimba. Lahko ga kuhamo ali dušimo, ne glede na način pa je dobro, da ga toplotno obdelamo le na kratko, da bodo čim bolj ohranjene koristne snovi, ki jih vsebuje. Dober je tudi surov, na primer v solatah, takšen je ostrejšega okusa. Če želimo omiliti okus, por na hitro prevremo v vodi. Če ga imamo preveč, da bi ga pojedli sproti, ga zamrznemo. Pred tem ga očistimo, narežemo na kolobarje in blanširamo.